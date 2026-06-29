Lyon : le Bouchon Alsacien placé en redressement judiciaire huit mois après son ouverture

Huit mois seulement après son ouverture, le Bouchon Alsacien traverse déjà une zone de turbulences.

Le tribunal des activités économiques de Lyon a prononcé, le 24 juin dernier, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire pour cet établissement lancé en octobre 2025 par Jacky Gallmann, ancien directeur emblématique de la Brasserie Georges, et son associé Frédéric Lafay.

Selon Lyon Décideurs, les deux associés expliquent avoir bénéficié d’une fréquentation satisfaisante durant la période automne-hiver, sans toutefois parvenir à dégager suffisamment de trésorerie pour absorber des coûts de lancement plus élevés qu’attendu.

Les dirigeants indiquent avoir préféré solliciter eux-mêmes une procédure de redressement plutôt que de subir une situation financière dégradée.

L’aventure du Bouchon Alsacien est née début 2025 lorsque Jacky Gallmann a décidé de tourner la page de la Brasserie Georges, qu’il dirigeait depuis plus de vingt ans. Il avait choisi de s’installer dans les anciens locaux du restaurant de Pierre Orsi, Le Cazenove, dans le 6e arrondissement de Lyon.

Le concept reposait sur une cuisine alsacienne, pour faire découvrir aux Lyonnais l’univers des winstubs alsaciennes, entre tradition régionale et esprit bistronomique.