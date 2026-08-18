Faits Divers

Rhône : Denis porté disparu depuis plus d’une semaine en Corrèze, son duvet retrouvé dans l'eau

Rhône : Denis porté disparu depuis plus d’une semaine en Corrèze, son duvet retrouvé dans l'eau

Un habitant de Dracé, dans le Rhône, est recherché depuis le 9 août après avoir disparu lors d’une nuit passée au bord de la Dordogne, en Corrèze. Son duvet ayant été retrouvé dans l’eau, l’hypothèse d’une noyade est envisagée.

Plus d’une semaine après sa disparition, Denis Perron reste introuvable. Cet homme de 32 ans, domicilié à Dracé dans le Rhône, campait et pêchait avec deux amis près d’Auriac, en Corrèze, lorsqu’il a disparu dans la nuit du 8 au 9 août.

Au réveil, vers 7h, ses deux compagnons ont constaté son absence. Les recherches ont rapidement été déclenchées avec d’importants moyens, dont un hélicoptère de la gendarmerie, des plongeurs et des sapeurs-pompiers.

Son duvet retrouvé dans l’eau

Un élément découvert au cours des recherches oriente notamment les investigations : le duvet de Denis a été retrouvé dans l’eau. L’hypothèse d’une noyade est donc envisagée, sans que les circonstances de sa disparition soient établies.

Ses proches ont parallèlement diffusé un appel à témoins accompagné de sa photographie sur les réseaux sociaux. Celui-ci a été largement partagé, sans pouvoir apporter de réponses aux enquêteurs pour le moment.

Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver le trentenaire.

2 commentaires
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Okkkk le 18/08/2026 à 11:30

Rafting nocturne sur duvet ?

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nombre de suicide le 18/08/2026 à 09:57

un de vous confrère un publier un article sur l’augmentation de suicide dans la Métropole de Lyon ces trois derniers mois les français souffres mentalement mais personne non en parle

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