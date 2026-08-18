Rhône : Denis porté disparu depuis plus d’une semaine en Corrèze, son duvet retrouvé dans l'eau

Plus d’une semaine après sa disparition, Denis Perron reste introuvable. Cet homme de 32 ans, domicilié à Dracé dans le Rhône, campait et pêchait avec deux amis près d’Auriac, en Corrèze, lorsqu’il a disparu dans la nuit du 8 au 9 août.

Au réveil, vers 7h, ses deux compagnons ont constaté son absence. Les recherches ont rapidement été déclenchées avec d’importants moyens, dont un hélicoptère de la gendarmerie, des plongeurs et des sapeurs-pompiers.

Son duvet retrouvé dans l’eau

Un élément découvert au cours des recherches oriente notamment les investigations : le duvet de Denis a été retrouvé dans l’eau. L’hypothèse d’une noyade est donc envisagée, sans que les circonstances de sa disparition soient établies.

Ses proches ont parallèlement diffusé un appel à témoins accompagné de sa photographie sur les réseaux sociaux. Celui-ci a été largement partagé, sans pouvoir apporter de réponses aux enquêteurs pour le moment.

Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver le trentenaire.