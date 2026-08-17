Bron : un homme placé en garde à vue après une tentative d’agression sexuelle à la piscine

L’enquête doit désormais préciser ce qui s’est produit samedi après-midi à la piscine de Bron.
Alors qu’ils patrouillaient dans l’établissement, des policiers municipaux ont interpellé un jeune homme suspecté d’avoir tenté d’agresser sexuellement une personne présente sur place. La victime a été rapidement prise en charge.
La Ville indique que deux plaintes ont depuis été déposées. Le suspect, qui ne réside pas à Bron et se trouvait seul au moment de son arrestation, a été confié à la police nationale.
Sa garde à vue, débutée samedi 15 août, a été prolongée dimanche soir.
Le maire de Bron, Jérémie Bréaud, a réagi en condamnant "fermement ces faits qui pourraient être requalifiés" et en apportant son soutien à la victime.
Oui, 2 mois au bled....Et ça tombe direct dans le porte monnaie 😉😉Signaler Répondre
Le Maire de St Denis bally bakayoko paie les fournitures scolaires, en plus de l'allocation scolaire!Signaler Répondre
Et il va bientôt offrir un vélo!!!!
Vous ne voyez pas le rapport ? comme c'est bizarre !Signaler Répondre
Quel est le rapport ?Signaler Répondre
Vous êtes un obsédé, vous êtes un homme à n’en pas douter
Les combinaisons noires vous les trouvé en Afghanistan ,mais par contre il n'y a pas les allocations familiales et de rentrée ,Signaler Répondre
les APL, le RSA , les allocations chomage et la sécurité sociale etc ....
C'est dans un pays qui s'appelle l ' Afghanistan , courez y vite !Signaler Répondre
D'après les dernières mesures du roi de la finance 🤣 je crois pas qu'on en prends le chemin 🤔🤔🤔Signaler Répondre
Un conseil prenez un billet sans retour pour l Afghanistan ,Signaler Répondre
ne soyons pas laxiste votons pour une justice juste et ferme plus de prison avec sursis mais de vraies peines de prison sans aménagements ni remise de peine pour bonne conduiteSignaler Répondre
Et dans le même secteur.....le Vinatier, excellent pôle public de santé pour soigner les travers sexuels et toutes autres anomalies psychiques. Les lits sont au rendez-vous.Signaler Répondre
pauvre gars elle est rentré dans son cerveau et lla forcé a faire ça. Courage KingSignaler Répondre
Bloquer les routes de l'immigrationSignaler Répondre
Rien ne serait arrivé, en effet, si ce sale individu n'avait pas été làSignaler Répondre
👍 On y vient !Signaler Répondre
Oui, burkini obligatoire!interdiction de la mixité!Signaler Répondre
Pôvre cloche 👌👌
"Alors qu’ils patrouillaient dans l’établissement, des policiers municipaux ont interpellé un jeune homme"?? Autrement dit il prenaient un bain ou regardaient les jeunes garçons. Pas joli , joli tout cela !! quand à la fille, elle n'avait qu'a s'occuper de ses affaires, rien ne serait arrivé.Signaler Répondre
Pour régler le problème il faut mettre les femmes dans des grandes combinaison noire et interdire la mixité dans tous ce type de lieux !Signaler Répondre
Il faut l'envoyer au Salvador là il va savoir ce que c'est la prisonSignaler Répondre
Vive le régime Bukele au Salvador ! Notre modèle carcéral !Signaler Répondre