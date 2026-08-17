Bron : un homme placé en garde à vue après une tentative d’agression sexuelle à la piscine

L’enquête doit désormais préciser ce qui s’est produit samedi après-midi à la piscine de Bron.

Alors qu’ils patrouillaient dans l’établissement, des policiers municipaux ont interpellé un jeune homme suspecté d’avoir tenté d’agresser sexuellement une personne présente sur place. La victime a été rapidement prise en charge.

La Ville indique que deux plaintes ont depuis été déposées. Le suspect, qui ne réside pas à Bron et se trouvait seul au moment de son arrestation, a été confié à la police nationale.

Sa garde à vue, débutée samedi 15 août, a été prolongée dimanche soir.

Le maire de Bron, Jérémie Bréaud, a réagi en condamnant "fermement ces faits qui pourraient être requalifiés" et en apportant son soutien à la victime.