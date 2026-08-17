Faits Divers

Bron : un homme placé en garde à vue après une tentative d’agression sexuelle à la piscine

Bron : un homme placé en garde à vue après une tentative d’agression sexuelle à la piscine

Une intervention de la police municipale à la piscine de Bron a conduit samedi à l’arrestation d’un homme d’une vingtaine d’années, soupçonné de tentative d’agression sexuelle. Deux plaintes ont été déposées et sa garde à vue a été prolongée dimanche soir.

L’enquête doit désormais préciser ce qui s’est produit samedi après-midi à la piscine de Bron.

Alors qu’ils patrouillaient dans l’établissement, des policiers municipaux ont interpellé un jeune homme suspecté d’avoir tenté d’agresser sexuellement une personne présente sur place. La victime a été rapidement prise en charge.

La Ville indique que deux plaintes ont depuis été déposées. Le suspect, qui ne réside pas à Bron et se trouvait seul au moment de son arrestation, a été confié à la police nationale.

Sa garde à vue, débutée samedi 15 août, a été prolongée dimanche soir.

Le maire de Bron, Jérémie Bréaud, a réagi en condamnant "fermement ces faits qui pourraient être requalifiés" et en apportant son soutien à la victime.

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16 commentaires
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bingooooo le 17/08/2026 à 11:14
ah bon a écrit le 17/08/2026 à 11h07

Vous ne voyez pas le rapport ? comme c'est bizarre !

Oui, 2 mois au bled....Et ça tombe direct dans le porte monnaie 😉😉

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encoredesaides le 17/08/2026 à 11:12
par contre a écrit le 17/08/2026 à 10h18

Les combinaisons noires vous les trouvé en Afghanistan ,mais par contre il n'y a pas les allocations familiales et de rentrée ,
les APL, le RSA , les allocations chomage et la sécurité sociale etc ....

Le Maire de St Denis bally bakayoko paie les fournitures scolaires, en plus de l'allocation scolaire!
Et il va bientôt offrir un vélo!!!!

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ah bon le 17/08/2026 à 11:07
Rapport86 a écrit le 17/08/2026 à 10h50

Quel est le rapport ?
Vous êtes un obsédé, vous êtes un homme à n’en pas douter

Vous ne voyez pas le rapport ? comme c'est bizarre !

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Rapport86 le 17/08/2026 à 10:50
par contre a écrit le 17/08/2026 à 10h18

Les combinaisons noires vous les trouvé en Afghanistan ,mais par contre il n'y a pas les allocations familiales et de rentrée ,
les APL, le RSA , les allocations chomage et la sécurité sociale etc ....

Quel est le rapport ?
Vous êtes un obsédé, vous êtes un homme à n’en pas douter

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par contre le 17/08/2026 à 10:18
aboukkar a écrit le 17/08/2026 à 08h09

Pour régler le problème il faut mettre les femmes dans des grandes combinaison noire et interdire la mixité dans tous ce type de lieux !

Les combinaisons noires vous les trouvé en Afghanistan ,mais par contre il n'y a pas les allocations familiales et de rentrée ,
les APL, le RSA , les allocations chomage et la sécurité sociale etc ....

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oui alors là le 17/08/2026 à 09:34
aboukkar a écrit le 17/08/2026 à 08h09

Pour régler le problème il faut mettre les femmes dans des grandes combinaison noire et interdire la mixité dans tous ce type de lieux !

C'est dans un pays qui s'appelle l ' Afghanistan , courez y vite !

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blocpas le 17/08/2026 à 09:31
une solution a écrit le 17/08/2026 à 08h38

Bloquer les routes de l'immigration

D'après les dernières mesures du roi de la finance 🤣 je crois pas qu'on en prends le chemin 🤔🤔🤔

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Caravagio le 17/08/2026 à 09:19
aboukkar a écrit le 17/08/2026 à 08h09

Pour régler le problème il faut mettre les femmes dans des grandes combinaison noire et interdire la mixité dans tous ce type de lieux !

Un conseil prenez un billet sans retour pour l Afghanistan ,

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emlyon le 17/08/2026 à 09:15

ne soyons pas laxiste votons pour une justice juste et ferme plus de prison avec sursis mais de vraies peines de prison sans aménagements ni remise de peine pour bonne conduite

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Dans le même temps le 17/08/2026 à 08:58

Et dans le même secteur.....le Vinatier, excellent pôle public de santé pour soigner les travers sexuels et toutes autres anomalies psychiques. Les lits sont au rendez-vous.

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courage King le 17/08/2026 à 08:51

pauvre gars elle est rentré dans son cerveau et lla forcé a faire ça. Courage King

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une solution le 17/08/2026 à 08:38
Ouiauxvoituresnonauxverts a écrit le 17/08/2026 à 08h27

Rien ne serait arrivé, en effet, si ce sale individu n'avait pas été là

Bloquer les routes de l'immigration

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Ouiauxvoituresnonauxverts le 17/08/2026 à 08:27
Libriste. a écrit le 17/08/2026 à 08h20

"Alors qu’ils patrouillaient dans l’établissement, des policiers municipaux ont interpellé un jeune homme"?? Autrement dit il prenaient un bain ou regardaient les jeunes garçons. Pas joli , joli tout cela !! quand à la fille, elle n'avait qu'a s'occuper de ses affaires, rien ne serait arrivé.

Rien ne serait arrivé, en effet, si ce sale individu n'avait pas été là

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Ex Précisions le 17/08/2026 à 08:21
aboukkar a écrit le 17/08/2026 à 08h09

Pour régler le problème il faut mettre les femmes dans des grandes combinaison noire et interdire la mixité dans tous ce type de lieux !

👍 On y vient !

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degré zéro le 17/08/2026 à 08:21
aboukkar a écrit le 17/08/2026 à 08h09

Pour régler le problème il faut mettre les femmes dans des grandes combinaison noire et interdire la mixité dans tous ce type de lieux !

Oui, burkini obligatoire!interdiction de la mixité!
Pôvre cloche 👌👌

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Libriste. le 17/08/2026 à 08:20

"Alors qu’ils patrouillaient dans l’établissement, des policiers municipaux ont interpellé un jeune homme"?? Autrement dit il prenaient un bain ou regardaient les jeunes garçons. Pas joli , joli tout cela !! quand à la fille, elle n'avait qu'a s'occuper de ses affaires, rien ne serait arrivé.

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aboukkar le 17/08/2026 à 08:09

Pour régler le problème il faut mettre les femmes dans des grandes combinaison noire et interdire la mixité dans tous ce type de lieux !

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Billy le kid le 17/08/2026 à 08:02

Il faut l'envoyer au Salvador là il va savoir ce que c'est la prison

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Le Parti de Loi et d'Ordre le 17/08/2026 à 07:31

Vive le régime Bukele au Salvador ! Notre modèle carcéral !

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