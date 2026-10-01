Les 3 et 4 novembre 2026, les MFR organisent à L’Arbresle un forum dédié aux métiers, aux formations et à l’apprentissage. Un rendez-vous pensé pour les jeunes et leurs familles, avec une ambition : rendre l’orientation plus concrète et donner à chacun les clés pour construire son projet.

Choisir une formation après le collège ou le lycée n’est pas toujours simple. Entre les nombreuses filières, les métiers à découvrir et les questions sur l’apprentissage, il peut être difficile de savoir par où commencer.



C’est justement tout l’intérêt de ce forum de l’orientation et des métiers à L’Arbresle : pendant deux jours, les visiteurs pourront rencontrer des apprentis et des formateurs, tester des activités et découvrir concrètement différents univers professionnels.





Un forum où l’on peut vraiment mettre la main à la pâte

Ici, pas question de simplement regarder des stands. Le forum se veut vivant, concret et participatif.



Les visiteurs pourront assister à des démonstrations de métiers, découvrir du matériel professionnel et tester différents simulateurs de conduite d’engins agricoles, forestiers et de véhicules légers.



Un escape game des métiers permettra également d’explorer l’univers professionnel de manière ludique.



Sur chaque stand, des apprentis et des formateurs seront présents pour accueillir les visiteurs, présenter leur quotidien et répondre directement aux questions. Une façon de découvrir les métiers à travers ceux qui les pratiquent ou les enseignent au quotidien.





Des apprentis pour parler orientation sans filtre

Pour les jeunes qui s’interrogent sur l’apprentissage, ces échanges peuvent être particulièrement précieux.



Comment se passe une semaine entre centre de formation et entreprise ? Pourquoi choisir l’apprentissage ? Quelles sont les réalités du métier ? Qu’est-ce qui change entre l’école et le monde professionnel ?



Plutôt que de chercher les réponses uniquement dans des brochures, les visiteurs pourront échanger directement avec des jeunes qui vivent déjà cette expérience.



Les formateurs seront également disponibles pour présenter les parcours, expliquer les différentes possibilités et répondre aux questions des familles.



Les MFR du Rhône proposent des formations en alternance de la 4e au BTS, avec différents statuts et parcours selon l’âge et le projet. Découvrez comment fonctionne l’alternance en MFR pour mieux comprendre les différentes possibilités.





Le rôle des MFR : accompagner les jeunes dans leur orientation

Au-delà de l’organisation du forum, les Maisons Familiales Rurales souhaitent mettre en avant leur rôle dans l’accompagnement des jeunes.



L’objectif n’est pas seulement de présenter leurs formations, mais d’aider chacun à mieux définir son projet professionnel, dès les premières réflexions sur son orientation.



Les équipes prennent notamment en compte les goûts, la personnalité, les envies et les centres d’intérêt de chaque jeune pour l’aider à identifier les métiers et secteurs qui pourraient lui correspondre.



Cet accompagnement ne signifie d’ailleurs pas nécessairement que le jeune doit s’inscrire dans une MFR. Les équipes souhaitent contribuer à son orientation, y compris lorsque son projet l’amène vers une autre formation ou un autre établissement.



Le réseau compte aujourd’hui 11 établissements dans le Rhône et propose plus de 60 formations dans de nombreux secteurs professionnels, de l’agriculture à l’environnement, en passant par le commerce, les services aux personnes, la forêt, le paysage ou encore la mécanique. Retrouvez les différentes MFR du Rhône et leurs formations.





Des outils numériques pour trouver des pistes

Le forum proposera également des espaces numériques permettant aux jeunes d’explorer une plateforme régionale d’orientation.



L’idée : partir de leurs goûts et de leur personnalité pour découvrir des métiers et des secteurs professionnels susceptibles de leur correspondre.



Un outil supplémentaire pour élargir ses recherches, découvrir des métiers auxquels on n’aurait pas forcément pensé et commencer à construire son projet.



Pour aller plus loin, les MFR mettent également à disposition un moteur de recherche permettant de trouver une formation dans le Rhône selon le métier recherché, le niveau d’études ou encore la ville. Rechercher une formation adaptée à son projet.





Un rendez-vous pour les jeunes… mais aussi pour les parents

Le forum s’adresse évidemment aux jeunes, qu’ils aient déjà une idée précise de leur avenir ou qu’ils soient encore complètement indécis.



Mais les parents sont eux aussi invités à venir poser leurs questions, découvrir les différentes possibilités de formation et échanger avec les professionnels et les apprentis.



Pas besoin d’avoir un projet défini pour venir : le forum est justement là pour découvrir, tester et avancer.



Les MFR défendent une approche de l’orientation basée sur l’accompagnement, l’alternance et la découverte concrète du monde professionnel. En savoir plus sur le fonctionnement et la pédagogie des MFR.





Un forum gratuit et ouvert à tous

Le rendez-vous se déroulera à la salle Claude Terrasse à L’Arbresle, les mardi 3 et mercredi 4 novembre 2026.



📅 Mardi 3 novembre : 14h à 17h

📅 Mercredi 4 novembre : 9h à 17h



📍 Salle Claude Terrasse

201 rue de Paris, 69210 L’Arbresle



🎟️ Entrée libre et gratuite

✅ Aucune inscription préalable nécessaire



Pour découvrir les métiers, rencontrer des apprentis, échanger avec les formateurs et faire avancer son projet d’orientation, rendez-vous les 3 et 4 novembre à L’Arbresle.





Besoin d'aide pour construire votre projet ?

Si vous êtes encore au stade des questions, pas besoin d’attendre d’avoir trouvé la bonne formation pour prendre contact. Les équipes des MFR du Rhône peuvent échanger avec les jeunes et leurs familles pour les aider à avancer dans leur réflexion et trouver les pistes qui correspondent à leur projet.



Prendre contact avec les MFR du Rhône et être accompagné dans son projet



Vous pouvez également découvrir l’ensemble des formations proposées par les MFR du Rhône et commencer à explorer les différents métiers et parcours possibles.