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TEOL abandonné, Véronique Sarselli dévoile la facture de 28,5 millions d'euros et attaque le bilan des écologistes

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TEOL abandonné, Véronique Sarselli dévoile la facture de 28,5 millions d'euros et attaque le bilan des écologistes
LyonMag

Au conseil d’administration de SYTRAL Mobilités ce mercredi 30 septembre, Véronique Sarselli a dévoilé les dépenses engagées pour TEOL et le métro E, en ciblant l’ancienne majorité de Bruno Bernard.

TEOL enterré, l’heure est aux comptes, et surtout aux règlements de comptes.

Lors du conseil d’administration de SYTRAL Mobilités, réuni à 14h30 sous sa présidence, Véronique Sarselli a détaillé les sommes consacrées aux projets de desserte de l’Ouest lyonnais.

Selon les chiffres qu’elle a présentés, 28,5 millions d’euros ont été dépensés pour le Tramway express de l’Ouest lyonnais, dont 11 millions pour des études géotechniques jugées "non concluantes". Elle a également évoqué "10 millions d’euros sur le métro E". Une addition brandie pour dénoncer des dépenses qu’elle considère comme vaines et tacler la gestion des anciens responsables écologistes, emmenés par Bruno Bernard, qui était présent au moment du dévoilement de ces chiffres.

L’abandon de TEOL figurait expressément à l’ordre du jour de cette séance. Ce tramway partiellement souterrain devait relier Alaï à Confluence à l’horizon 2032, après l’abandon du métro E en 2022. Dès janvier dernier, Véronique Sarselli et Jean-Michel Aulas avaient annoncé vouloir supprimer TEOL pour remettre le métro E sur les rails.

Le conseil a également approuvé le nouveau marché d’exploitation d’Optibus et d’Optiguide, pour 31 millions d’euros hors taxes sur quatre ans à compter de 2027. De quoi assurer aux personnes en situation de handicap des trajets en véhicule adapté ou un accompagnement sur le réseau TCL.

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