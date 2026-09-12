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Sénatoriales : après la dissidence de Bruno Bernard, Gabriel Amard appelle la gauche à voter LFI

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Sénatoriales : après la dissidence de Bruno Bernard, Gabriel Amard appelle la gauche à voter LFI

A l'approche des élections sénatoriales dans le Rhône, Gabriel Amard appelle les grands électeurs de gauche du Rhône à soutenir sa liste, appuyée par La France insoumise et Génération·s. Il critique la division suscitée par la candidature dissidente de Bruno Bernard.

Bruno Bernard a secoué la gauche rhodanienne en présentant une liste dissidente aux sénatoriales. L'ancien président de la Métropole de Lyon entend incarner une alternative à un vote pour la liste d'union entre les écologistes et les socialistes, notamment à cause de la présence d'Hélène Geoffroy dans cette dernière.

Pour la France insoumise, l'occasion est rêvée. Gabriel Amard veut convaincre les grands électeurs de gauche de se rassembler derrière sa candidature aux sénatoriales dans le Rhône.

La tête de liste "Défendre les communes pour de bon et la République pour de vrai" critique directement la stratégie des Écologistes, qu’il accuse de "dynamiter" leur accord national avec le Parti socialiste en présentant deux listes dans le département.

"Ne pas se résigner devant ce spectacle de la division"

Le député villeurbannais affirme vouloir rester fidèle au programme du Nouveau Front populaire et à l’esprit du rassemblement de 2024. "Le peuple de France et les communes ne peuvent plus attendre et subir des coupes budgétaires pendant que les partis règlent leurs comptes", estime Gabriel Amard.

Il appelle donc les élus concernés à "ne pas se résigner devant ce spectacle de la division" et à soutenir sa liste, sur laquelle figurent également Pauline Fivel et Farouk Ababsa.

Le risque d’une gauche absente du Sénat agité

Malgré les victoires aux municipales de LFI à Vénissieux, Vaulx-en-Velin et Saint-Fons, le réservoir de grands électeurs est mince à la Ville de Lyon et à la Métropole. Mathématiquement, Gabriel Amard ne peut pas être élu sénateur du Rhône. Mais cette division portée par Bruno Bernard lui donne confiance.

"N’acceptez pas que la gauche dans le Rhône soit éliminée du Sénat", lance le gendre de Jean-Luc Mélenchon.

Le scrutin sénatorial est prévu le dimanche 27 septembre.

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Gabriel Amard

Bruno Bernard

LFI

sénatoriales 2026

1 commentaire
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Anti Secte le 12/09/2026 à 11:47

Voter Bernard ou LFI ? C’est le choix entre se pendre ou se tirer une balle.

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