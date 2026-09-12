Beaujolais : il frappe la mère de son bébé, le tribunal lui retire l’exercice de l’autorité parentale

Les violences se sont répétées à quelques semaines d’intervalle, parfois en présence de leur bébé.

Le 12 juillet, à Corcelles-en-Beaujolais, le trentenaire s’en prend à sa compagne après lui avoir reproché d’être sortie avec leur fille. Il la bouscule, la saisit par le cou, la soulève et l’étrangle. La victime expliquera ensuite aux gendarmes que cet épisode avait marqué le début de trois jours consécutifs de violences.

Le 5 août, alors qu’il tient leur enfant dans ses bras, l’homme crache sur la mère, lui tire les cheveux et lui porte un coup de tête par derrière. Cinq jours d’ITT seront prescrits à la victime.

Douze mois sous bracelet électronique

Déjà condamné en décembre 2025 à un an de prison avec sursis pour des violences aggravées, le prévenu se trouvait en état de récidive légale.

Le tribunal de Villefranche-sur-Saône l’a condamné à un an de prison, dont quatre mois avec sursis probatoire pendant deux ans. Quatre mois de son précédent sursis ont également été révoqués, portant à douze mois la peine à exécuter. Celle-ci pourra être aménagée à domicile sous bracelet électronique.

Il devra en outre travailler, suivre des soins et indemniser la victime. Le tribunal caladois a enfin ordonné le retrait de l’exercice de son autorité parentale.