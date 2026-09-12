Beaujolais : il frappe la mère de son bébé, le tribunal lui retire l’exercice de l’autorité parentale

Les violences se sont répétées à quelques semaines d’intervalle, parfois en présence de leur bébé.
Le 12 juillet, à Corcelles-en-Beaujolais, le trentenaire s’en prend à sa compagne après lui avoir reproché d’être sortie avec leur fille. Il la bouscule, la saisit par le cou, la soulève et l’étrangle. La victime expliquera ensuite aux gendarmes que cet épisode avait marqué le début de trois jours consécutifs de violences.
Le 5 août, alors qu’il tient leur enfant dans ses bras, l’homme crache sur la mère, lui tire les cheveux et lui porte un coup de tête par derrière. Cinq jours d’ITT seront prescrits à la victime.
Douze mois sous bracelet électronique
Déjà condamné en décembre 2025 à un an de prison avec sursis pour des violences aggravées, le prévenu se trouvait en état de récidive légale.
Le tribunal de Villefranche-sur-Saône l’a condamné à un an de prison, dont quatre mois avec sursis probatoire pendant deux ans. Quatre mois de son précédent sursis ont également été révoqués, portant à douze mois la peine à exécuter. Celle-ci pourra être aménagée à domicile sous bracelet électronique.
Il devra en outre travailler, suivre des soins et indemniser la victime. Le tribunal caladois a enfin ordonné le retrait de l’exercice de son autorité parentale.
J'espère me tromper, c'est dingue tout ce qui se passe dans le beaujolais comme faits divers de ce type!Signaler Répondre
Serait-ce cela l'esprit Beaujolais ou tout simplement l'effet du beaujolais sur les consommateurs ?
le tribunal de Villefranche et sa clémence habituelle.Signaler Répondre
Visiblement pour les juges ce n’est pas très grave de frapper sa femme… j’espère que les gens vont se réveiller rapidement face à cette parodie de justice. Ou sont les féministes d’ailleurs ici ? Elles avaient piscine ou le profil du mari interdit déontologiquement d’en parler ?Signaler Répondre
on ne sait pas si il réagissait à des violences psySignaler Répondre
En plus d'être acide il va être fort cette année le beaujolpif, on n'a pas fini malheureusement de voir des violences conjugales ;-)Signaler Répondre