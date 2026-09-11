"Zombie Land" à Lyon : une première opération de police massive à Gerland face à une situation qui s’enlise

Après plusieurs mois d’alertes de riverains sur la dégradation de la situation dans certains secteurs du 7e arrondissement de Lyon, une opération d’ampleur a été déployée mercredi 9 et jeudi 10 septembre.
Dans le cadre du plan départemental de "restauration de la sécurité du quotidien", la direction interdépartementale de la police nationale du Rhône a mené une opération "ville sécurité renforcée". Parmi les secteurs ciblés figurait notamment un point de deal situé à la Cité Jardin.
Plus de 250 policiers nationaux mobilisés
Les moyens engagés donnent la mesure de l’opération : 254 policiers nationaux issus notamment de la sécurité publique, de la police judiciaire, de la police aux frontières et de la CRS 83 ont été déployés.
À leurs côtés se trouvaient 17 policiers municipaux, huit agents des douanes et 13 agents de la RATP, soit 292 agents mobilisés au total selon les chiffres communiqués par la préfecture.
Au cours des deux journées, 530 personnes ont été contrôlées. Seize individus ont été interpellés, dont dix ont été placés en garde à vue. Deux personnes en situation irrégulière ont par ailleurs été remises à la police aux frontières.
Les contrôles ont également permis de relever 54 infractions, notamment pour des défauts de contrôle technique, des non-présentations de permis de conduire ou encore lors de dépistages de stupéfiants. Douze amendes forfaitaires délictuelles ont été dressées pour des faits liés aux stupéfiants, à la vente à la sauvette ou au défaut d’assurance.
Une infraction pour travail dissimulé a par ailleurs été constatée dans un salon de coiffure à l'occasion d'un contrôle anti-fraude.
Plus de 600g de drogue saisis
Sur le volet des saisies, la préfecture fait état de près de 1 000 euros en espèces et de plus de 600g de produits stupéfiants récupérés.
Un volume qui peut apparaître relativement limité au regard des importants moyens humains déployés pendant deux jours, même si l'opération ne se résumait pas à la seule recherche de drogue et comprenait de nombreux contrôles et actions de sécurisation.
Le préfet du Rhône, Étienne Guyot, a félicité "l’ensemble des services engagés dans cette opération de lutte contre les trafics de stupéfiants" et ceux qui "œuvrent tous les jours pour la sécurité des Lyonnaises et des Lyonnais".
Cette intervention survient dans un contexte particulièrement tendu à Gerland. Depuis plusieurs mois, des habitants alertent sur la dégradation de leur quotidien, avec notamment la présence de consommateurs de drogues dures (héroïne et le crack) et l'augmentation d'activités liées à la prostitution. Un secteur désormais surnommé "Zombie Land", où certains riverains craignent à présent qu'il soit particulièrement difficile de reprendre durablement le contrôle de l'espace public.
Pourquoi Zombie Land ? La Fanny Dubost a regardé trop de films.Signaler Répondre
Moi je dirais plutôt que c'est le Parc National de Kibale en Ouganda, où il y a la plus grosse représentation d'un mammifère qui de déplace aussi bien sur 2 pattes qu'à 4 pattes ;-)
Le nom a été choisi par qui ?Signaler Répondre
Stigmatisatio d'une population ?
Zombie land va se déplacer a la croix rousse, vu que Doudou et le maire du 4eme vont loger vers le parc Chaziere les migrants des Chartreux.,..Ont ils seulement consulté la population ? Ben non. Quelle position a notre députe Tavernier EELV, pour défendre le bien être de ces électeurs ? On ne sait pas, j espère qu il n est pas gravement malade, on ne l a jamais vu dans le quartier depuis son élection .Signaler Répondre
Tous de bons parigots nostalgiques qui veulent nous recréer l ambiance .....colline du crack ...
Sérieux 600 gr et 1000 euros et les grosses berlines devant les ont pas vues ?Signaler Répondre