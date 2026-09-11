"Zombie Land" à Lyon : une première opération de police massive à Gerland face à une situation qui s’enlise

Après plusieurs mois d’alertes de riverains sur la dégradation de la situation dans certains secteurs du 7e arrondissement de Lyon, une opération d’ampleur a été déployée mercredi 9 et jeudi 10 septembre.

Dans le cadre du plan départemental de "restauration de la sécurité du quotidien", la direction interdépartementale de la police nationale du Rhône a mené une opération "ville sécurité renforcée". Parmi les secteurs ciblés figurait notamment un point de deal situé à la Cité Jardin.

Plus de 250 policiers nationaux mobilisés

Les moyens engagés donnent la mesure de l’opération : 254 policiers nationaux issus notamment de la sécurité publique, de la police judiciaire, de la police aux frontières et de la CRS 83 ont été déployés.

À leurs côtés se trouvaient 17 policiers municipaux, huit agents des douanes et 13 agents de la RATP, soit 292 agents mobilisés au total selon les chiffres communiqués par la préfecture.

Au cours des deux journées, 530 personnes ont été contrôlées. Seize individus ont été interpellés, dont dix ont été placés en garde à vue. Deux personnes en situation irrégulière ont par ailleurs été remises à la police aux frontières.

Les contrôles ont également permis de relever 54 infractions, notamment pour des défauts de contrôle technique, des non-présentations de permis de conduire ou encore lors de dépistages de stupéfiants. Douze amendes forfaitaires délictuelles ont été dressées pour des faits liés aux stupéfiants, à la vente à la sauvette ou au défaut d’assurance.

Une infraction pour travail dissimulé a par ailleurs été constatée dans un salon de coiffure à l'occasion d'un contrôle anti-fraude.

Plus de 600g de drogue saisis

Sur le volet des saisies, la préfecture fait état de près de 1 000 euros en espèces et de plus de 600g de produits stupéfiants récupérés.

Un volume qui peut apparaître relativement limité au regard des importants moyens humains déployés pendant deux jours, même si l'opération ne se résumait pas à la seule recherche de drogue et comprenait de nombreux contrôles et actions de sécurisation.

Le préfet du Rhône, Étienne Guyot, a félicité "l’ensemble des services engagés dans cette opération de lutte contre les trafics de stupéfiants" et ceux qui "œuvrent tous les jours pour la sécurité des Lyonnaises et des Lyonnais".

Cette intervention survient dans un contexte particulièrement tendu à Gerland. Depuis plusieurs mois, des habitants alertent sur la dégradation de leur quotidien, avec notamment la présence de consommateurs de drogues dures (héroïne et le crack) et l'augmentation d'activités liées à la prostitution. Un secteur désormais surnommé "Zombie Land", où certains riverains craignent à présent qu'il soit particulièrement difficile de reprendre durablement le contrôle de l'espace public.