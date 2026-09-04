Gerland ne doit pas s'habituer à l'inacceptable

Derrière ces mots, parfois maladroits, il y a surtout une inquiétude profonde : la multiplication des scènes de consommation de crack au parc du Château des Mères, au square Ancel, place des Pavillons, mais aussi à proximité d’autres lieux fréquentés quotidiennement par les familles et les enfants.
Nous entendons cette inquiétude et mesurons sa gravité. Car derrière cette situation, il y a deux détresses : celle des riverains, qui doivent pouvoir vivre sereinement dans leur quartier, et celle de personnes souvent plongées dans une extrême précarité, confrontées à des addictions particulièrement destructrices.
À Lyon, la situation est préoccupante. Le rapport publié en juin 2026 par l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives souligne la forte visibilité des consommations dans l’espace public chez des personnes en grande précarité, ainsi que leurs conséquences sociales, dans un contexte où les dispositifs de soins et d’hébergement sont déjà saturés.
Les familles doivent pouvoir emmener leurs enfants au parc sans craindre une seringue. Les habitants doivent pouvoir traverser une place ou s’asseoir dans un square sans être confrontés à des scènes de consommation, ni être empêchés dans leurs déplacements par des dealers.
C’est une exigence légitime et indiscutable des Gerlandais.
Tout l’été, la police municipale et la police nationale étaient présentes dans le quartier. Chaque mercredi, des professionnels de la réduction des risques et des dommages vont à la rencontre des personnes qui consomment des drogues pour prévenir les surdoses, limiter les risques sanitaires, créer le lien de confiance qui conduit vers le soin. Ce travail d’"aller-vers" a fait ses preuves, il doit être renforcé.
Mais cela ne suffit pas. Il faut une réponse plus forte, plus rapide et plus systémique pour sécuriser les habitants et traiter durablement les problèmes de fond.
La réponse au narcotrafic doit changer d’échelle : davantage de moyens pour les forces de sécurité et la justice, davantage d’enquêtes pour démanteler les réseaux, davantage de présence sur le terrain et une véritable stratégie pour empêcher la reconstitution des points de vente. Il faut s'attaquer aux réseaux qui alimentent la dépendance et génèrent de la violence et des drames sociaux.
Nous avons vu les effets de la brigade spécialisée de terrain à la Guillotière, nous en demandons une à Gerland pour rassurer la population et retrouver un quotidien apaisé.
Nous avons également besoin d'une grande politique nationale de santé publique contre les addictions, avec des moyens à la hauteur de la situation : davantage de places en addictologie, de professionnels de santé, d'équipes mobiles formées pour aller vers les personnes les plus éloignées des soins, de solutions d'hébergement et de mise à l'abri, d'un accompagnement psychiatrique renforcé, et d'un véritable parcours permettant de sortir durablement de la dépendance.
Il faut aussi avancer sans tabou sur des haltes soins addictions, pour accueillir les consommateurs et les amener vers le soin. Les exemples de Paris et de Strasbourg, comme ceux de nombreuses villes européennes, montrent que ces haltes fonctionnent : elles réduisent les risques et dommages sanitaires et contribuent à améliorer la tranquillité publique, en diminuant les consommations de rue. Notre ville est prête à accueillir une halte de soins addictions, aux côtés des acteurs lyonnais du soin et de la réduction des risques qui portent un projet depuis plusieurs années.
La mairie du 7ᵉ et la Ville de Lyon prennent leur part à la mesure de ce qu’ils peuvent faire.
Notre collaboration avec l’État doit aller plus loin.
Face à l’emprise du narcotrafic, nous avons besoin d'un État qui se mobilise sur l'ensemble du phénomène : la sécurité, bien sûr, mais aussi la santé, l'hébergement et l'accompagnement des personnes, aux côtés des acteurs de terrain, des habitants et des acteurs économiques. Gerland est un quartier historique qui change, qui accueille de nouvelles familles, des étudiants, des entreprises, de nouvelles écoles. Son évolution ne peut pas souffrir d'une image de quartier relégué, sous l'influence du narcotrafic. Nous n’accepterons pas cela.
Nous devons tenir les deux bouts de la chaîne : combattre les trafiquants et lutter contre la grande précarité.
Gerland ne doit pas s'habituer.
Gerland mérite une réponse publique et coordonnée à la hauteur de l'enjeu.
Fanny Dubot
Maire Les Écologistes du 7ᵉ arrondissement de Lyon, conseillère métropolitaine.
J’ai dû descendre chercher ma fille car un zombie se piqué devant la porte de l’immeuble. Certain se prostitue rue de Gerland, d’autre se font littéralement poignardé. On rajoute les vols avec violence. Les garages qui se font braqué. Pas de caméra, les flics?! ils passent seulement. La maire fait des beau discours mais zéro action… ça va mal finir….Signaler Répondre
Tiens , tiens , elle ne préconise plus le changement de trottoir ?Signaler Répondre
Comme d'habitude , réponse communico-administrative qui n'engage à rien et ne résout rien .
Deuxième mandat , le cauchemar continuSignaler Répondre
ce n'est qu'un sentiment de changement de trottoir...Signaler Répondre
Alors qu est ce qu ́elle attends .que des paroles comme à l’accoutumeeSignaler Répondre
Très fort pour les paroles…. mais pour les actes on repassera!Signaler Répondre
Les mots des riverains ne sont pas maladroits, ils décrivent la réalité et pointent les problèmes qu'ils vivent au quotidien, quel mépris et aveuglement de ces militants écolos de les qualifier de la sorte, mais c'est habituel chez ces militants aussi dogmatiques que maladroits.Signaler Répondre
Voilà c'est fait. Good job. J'ai écrit mon communiqué de presse. Je peux passer au sujet suivant.Signaler Répondre
Vous croyez, Fanny, que "aller vers" ne suffit pas??!! Oh vous en êtes sûre ????😅🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Vous ne manquez pas d'humour....noir!Signaler Répondre
Blague à part, ce quartier est le réceptacle de tous les vices de la nouvelle Babylone que vous avez activement contribué à édifier. Ne jouez pas la simple commentatrice: l'Etat vous en faites partie à votre échelle de maire du 7ème.
La Favela du parc de Gerland sa fait plus 4 ans quelle arrête son cinéma elle valide ce carnage une honte cette élue et Payer une fortune avec notre argent .Signaler Répondre
c'est son second mandat dans le même arrondissement que n'a-t-elle fait lors du premier ?Signaler Répondre
Elle parle, elle parle, mais à part ça, elle fait quoi ?Signaler Répondre
"A moi les bons sentiments et l'accueil de toute la misère du monde, aux autres la gestion des conséquences et la gestion du réel"Signaler Répondre
Lyon 7, Vénissieux, Vaulx en Velin, Villeurbanne... Il serait plus rapide de noter les endroits encore vivableSignaler Répondre
Mais que devient cette ville de Lyon ?Signaler Répondre
Zombie land ?
Bravo la Doucette
Encore 6 ans ?????
Pourquoi ne pas installer des pissotières non genrées pour apaiser le quartier?Signaler Répondre
Plus de moyens toujours plus de moyens nous n'avons pas à payer les conséquences de choix individuels. Prendre de la drogue est un choix avec des risques.Signaler Répondre
SérieuxSignaler Répondre
On vient demander de l aide ?
C est L état qui a mis en place la brigade a la guiillotiere à contre courant des demandes de la ville qui parlait de bouger l arrêt de tram et a peint un passage piéton extra large
Ah oui, aussi , elle a aussi enlevé des places de stationnement devant la poste
Pouvez vous dire svp + clairement :
on s est planté depuis des années en croyant à l angélisme et au théâtre de rue .
C est plus compliqué
Aidez nous , on sera humble
il fallait pas voter pour la bobo pseudo écolo bisounours qui n’a qu’un mot « on verra » voilà à quoi les bobos des VERTS la « filiale »pseudo écolo de LFI ont mené LYon dans le mur et s’en mettent plein les poches en se moquant des lyonnais tant pis pour ceux qui ont voté pour eux il faut quitter Lyon pour ne pas les engraisser, on est très bien dans le grand Lyon et les impôts locaux servent à de vrais projets efficaces pas pour payer augmentations de primes de Doucet et de sa bande la prochaine fois faudra pas voter pour Les VERTS/LFISignaler Répondre
mon voisin a nettoyé la descente de notre garage et il a soulevé la grille devant l'entrée pour enlever les saletés.Il a récupéré une quarantaine de seringues.Je trouve aussi des sachets en plastique avec des restes de poudre blanche sans compter les petits pots en plastiques qui contient du cannabis,à villeurbanne et je regarde toujours mon chien qui avait failli avaler un cône de cannabis.La drogue est de partout.Signaler Répondre
À Gerland, ceux qui y vivent ont surtout l’impression de vivre dans une ville où l’insécurité et les incivilités sont devenues le quotidien. Mais rassurez-vous : pendant que les habitants constatent la dégradation de leur quartier, la mairie continue de nous servir ses grands discours sur la « ville apaisée », la transition écologique et le vivre-ensemble.Signaler Répondre
Le problème, c’est qu’à force de slogans, on finit par oublier l’essentiel : une municipalité est aussi là pour garantir la tranquillité et la sécurité de ses habitants.
À Gerland, on ne demande pas une nouvelle campagne de communication. On demande des actes, une vraie politique de sécurité et une municipalité qui regarde la réalité en face.
Mais visiblement, entre les belles paroles et la réalité du terrain, il y a tout un monde… et surtout beaucoup de communication municipale.
“ Nous avons vu les effets de la brigade spécialisée de terrain à la Guillotière”Signaler Répondre
J’habite à la guilles madame et rien a changé. On vous a contacté de multiple fois à la mairie au sujet des squats, du bruits, de l’alcool sur la place publique, drogues, etc et vous avez toujours eu des reponses dedaigneuses et n’avez jamais rien fait d’efficace que de la comm. Vous evitez le quartier vous meme, des commerces fermes (fautes aux ours, la baignoire, etc), d’autres se plaignent des multiples efractions à repetitions. Vous ne faites rien.
Donc clairement, sans gros changements politiques, les habitants de gerland devront s’habituer.
Pourtant, les écologistes ont voté contre la loi RIPOST cet été !Signaler Répondre
Quand ils sont élus localement, ils sont pour la sécurité, mais nationalement c'est une tout autre affaire...
trouver des excuses n'excuse pas ...Signaler Répondre
Il a aussi a venissieux ou c'est devenu la même chose. Tant qu'il y'aura des drogues a vendre dans ces secteur cela ne changera pas. Il faut attaquer les point de deal tout simplement.Signaler Répondre
Et un centre d'addictions contre la drogue qui fait des ravages dans le cerveau qu'est EELV-LFI ?Signaler Répondre
On peut vraiment faire confiance aux escrologistes pour régler ces problèmes de sécurité... on peut voir leur brillants résultats tous les jours à Lyon....Signaler Répondre