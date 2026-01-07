Lyon : la gare routière quitte Perrache et s’installera à Gerland dès le 12 janvier

La gare routière internationale de Lyon va déménager de Perrache à Gerland à compter du lundi 12 janvier.
Jugé trop étroit, le site historique de Perrache laisse place à une implantation provisoire de 5 à 7 ans dans le 7ᵉ arrondissement, sur une partie du parking du Palais des Sports de Gerland.
Aménagé par la Métropole de Lyon, le nouveau site s’étend sur plus de 8 000 m2 et bénéficie d’une localisation stratégique. Il est directement connecté au métro B, au futur tramway T10, au réseau de bus, ainsi qu’aux grands axes routiers structurants, dont le boulevard périphérique et les M6/M7.
La nouvelle gare routière permettra d’accueillir 17 quais d’embarquement et de dépose pour les voyageurs ; des zones de stationnement dédiées à la régulation du trafic des autocars ; un bâtiment voyageurs intégrant deux salles d’attente, des guichets d’information et de vente, une salle de repos pour les conducteurs, des toilettes publiques et des consignes automatiques, ainsi qu’une poche de stationnement de 275 places, actuellement en cours de réaménagement.
Ce déménagement s’accompagne également d’un réaménagement du stationnement dans le quartier. L’ancien parc-relais TCL de Gerland, lui aussi en travaux, proposera 275 places supplémentaires. Au total, 550 places de stationnement seront ainsi disponibles sur le secteur. Leur gestion sera confiée à LPA Mobilités.
Selon la Métropole, ces parkings fonctionneront en cohérence avec la tarification du stationnement sur voirie dans le 7ᵉ arrondissement, avec une grille tarifaire annoncée comme accessible, notamment pour les salariés venant travailler en voiture dans le quartier.
Reste à connaître l'impact d'un tel déménagement sur les voyageurs. Les travaux de l'avenue Tony-Garnier et l'insécurité nocturne du lieu prisé par les clients de prostitution sont autant de facteurs qui pourraient avoir des conséquences.
Juste faire ch.. les automobilistesSignaler Répondre
Encore 1 choix judicieux.... 1 de + ......Signaler Répondre
Mettre 1 gare routière dans 1 secteur ou l circulation est aussi fluide .... c'est du gd art !!!!
Les touristes qui vont arriver le soir quelle accueilSignaler Répondre
La moitié des places du stade de Gerland supprimées....comme d'habitude avec les militants écolos : aucune étude d'impact ?Signaler Répondre
"ces parkings fonctionneront en cohérence avec la tarification du stationnement sur voirie dans le 7ᵉ arrondissement"Signaler Répondre
En gros ça va coûter un pognon de dingue de se garer...
Super idée pour tous les bus qui devront s'extirper de ce trou pour rejoindre les autoroutes. Déjà que le quartier est congestionné et depuis les travaux plus de couloir dédié au taxis et bus du fait de la ligne de tram en lieu et place, ils vont être ravis de patienter dans les bouchons !Signaler Répondre
Les riverains vont être ravis de respirer des bons rejets diesel !!!
A quand un pont pour rejoindre la M7 depuis le port et pas qu'une passerelle réservée au mode doux (traduire : vélo et piste pour Bagnon) du coté de la saulaie ???
exotique! c'est l'envers de Lyon apaisée.Signaler Répondre
Gerland est déjà devenu un quartier où la prostitution et la drogue sont une source de revenu parallèle qui prend de l'ampleur jour après jour.Signaler Répondre
Mais grâce à la réflexion de nos élus, nous allons avoir encore plus d'agression, de vol, et de viol.
Je comprends pourquoi que même en essayant d'analyser les points posopositifs de nos élus actuel, je pense vraiment qu'il est temps de mettre a la tête de notre Mairie, et de notre métropole des personnes responsables.
Jour et nuit y va avoir des vols ect ces blindé de prostituées SDF dealers campement sauvages y vont être encore plus nombreuxSignaler Répondre
Et vu le quartier très mal fréquenté,bon courage aux futurs voyageurs.Mais,vous pourrez visiter le secteur à pieds,mais à vos risques et périlsSignaler Répondre
Pratique cette gare routière au milieu de nulle part.Signaler Répondre
Ils souhaitent dégoûter les gens de prendre le bus?