Lyon : la gare routière quitte Perrache et s’installera à Gerland dès le 12 janvier

DR Anaïs Mercey

C’est un changement majeur pour les voyageurs longue distance à Lyon.

La gare routière internationale de Lyon va déménager de Perrache à Gerland à compter du lundi 12 janvier.

Jugé trop étroit, le site historique de Perrache laisse place à une implantation provisoire de 5 à 7 ans dans le 7ᵉ arrondissement, sur une partie du parking du Palais des Sports de Gerland.

Aménagé par la Métropole de Lyon, le nouveau site s’étend sur plus de 8 000 m2 et bénéficie d’une localisation stratégique. Il est directement connecté au métro B, au futur tramway T10, au réseau de bus, ainsi qu’aux grands axes routiers structurants, dont le boulevard périphérique et les M6/M7.

La nouvelle gare routière permettra d’accueillir 17 quais d’embarquement et de dépose pour les voyageurs ; des zones de stationnement dédiées à la régulation du trafic des autocars ; un bâtiment voyageurs intégrant deux salles d’attente, des guichets d’information et de vente, une salle de repos pour les conducteurs, des toilettes publiques et des consignes automatiques, ainsi qu’une poche de stationnement de 275 places, actuellement en cours de réaménagement.

Ce déménagement s’accompagne également d’un réaménagement du stationnement dans le quartier. L’ancien parc-relais TCL de Gerland, lui aussi en travaux, proposera 275 places supplémentaires. Au total, 550 places de stationnement seront ainsi disponibles sur le secteur. Leur gestion sera confiée à LPA Mobilités.

Selon la Métropole, ces parkings fonctionneront en cohérence avec la tarification du stationnement sur voirie dans le 7ᵉ arrondissement, avec une grille tarifaire annoncée comme accessible, notamment pour les salariés venant travailler en voiture dans le quartier.

Reste à connaître l'impact d'un tel déménagement sur les voyageurs. Les travaux de l'avenue Tony-Garnier et l'insécurité nocturne du lieu prisé par les clients de prostitution sont autant de facteurs qui pourraient avoir des conséquences.

avatar
EELV mantra le 07/01/2026 à 14:24
Dogmes & inquisition a écrit le 07/01/2026 à 13h39

La moitié des places du stade de Gerland supprimées....comme d'habitude avec les militants écolos : aucune étude d'impact ?

Juste faire ch.. les automobilistes

Signaler Répondre
avatar
inconito le 07/01/2026 à 13:48

Encore 1 choix judicieux.... 1 de + ......
Mettre 1 gare routière dans 1 secteur ou l circulation est aussi fluide .... c'est du gd art !!!!

Signaler Répondre
avatar
La raison le 07/01/2026 à 13:40

Les touristes qui vont arriver le soir quelle accueil

Signaler Répondre
avatar
Dogmes & inquisition le 07/01/2026 à 13:39

La moitié des places du stade de Gerland supprimées....comme d'habitude avec les militants écolos : aucune étude d'impact ?

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 07/01/2026 à 12:47

"ces parkings fonctionneront en cohérence avec la tarification du stationnement sur voirie dans le 7ᵉ arrondissement"
En gros ça va coûter un pognon de dingue de se garer...

Signaler Répondre
avatar
Merci le 07/01/2026 à 12:47

Super idée pour tous les bus qui devront s'extirper de ce trou pour rejoindre les autoroutes. Déjà que le quartier est congestionné et depuis les travaux plus de couloir dédié au taxis et bus du fait de la ligne de tram en lieu et place, ils vont être ravis de patienter dans les bouchons !
Les riverains vont être ravis de respirer des bons rejets diesel !!!
A quand un pont pour rejoindre la M7 depuis le port et pas qu'une passerelle réservée au mode doux (traduire : vélo et piste pour Bagnon) du coté de la saulaie ???

Signaler Répondre
avatar
basta le 07/01/2026 à 12:28
johnny a écrit le 07/01/2026 à 12h00

Jour et nuit y va avoir des vols ect ces blindé de prostituées SDF dealers campement sauvages y vont être encore plus nombreux

exotique! c'est l'envers de Lyon apaisée.

Signaler Répondre
avatar
Entre Rhône et Saône le 07/01/2026 à 12:18

Gerland est déjà devenu un quartier où la prostitution et la drogue sont une source de revenu parallèle qui prend de l'ampleur jour après jour.
Mais grâce à la réflexion de nos élus, nous allons avoir encore plus d'agression, de vol, et de viol.
Je comprends pourquoi que même en essayant d'analyser les points posopositifs de nos élus actuel, je pense vraiment qu'il est temps de mettre a la tête de notre Mairie, et de notre métropole des personnes responsables.

Signaler Répondre
avatar
johnny le 07/01/2026 à 12:00

Jour et nuit y va avoir des vols ect ces blindé de prostituées SDF dealers campement sauvages y vont être encore plus nombreux

Signaler Répondre
avatar
kool le 07/01/2026 à 11:59
Watt a écrit le 07/01/2026 à 11h54

Pratique cette gare routière au milieu de nulle part.
Ils souhaitent dégoûter les gens de prendre le bus?

Et vu le quartier très mal fréquenté,bon courage aux futurs voyageurs.Mais,vous pourrez visiter le secteur à pieds,mais à vos risques et périls

Signaler Répondre
avatar
Watt le 07/01/2026 à 11:54

Pratique cette gare routière au milieu de nulle part.
Ils souhaitent dégoûter les gens de prendre le bus?

Signaler Répondre

