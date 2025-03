Lyon : la gare routière internationale de Perrache déménagera provisoirement à Gerland

Ce lundi, la Métropole de Lyon doit valider le nouveau point de chute des Flixbus, BlaBlaCar Bus et autres Alsa qui sillonnent la France et l'Europe. Car entre 150 et 250 cars passent par Perrache chaque jour.

Et dans sa délibération, la collectivité prévoit un déménagement provisoire au Palais des Sports de Gerland dans le 7e arrondissement de Lyon. Ce site cochait toutes les cases du cahier des charges : "surface disponible de 5000m2 minimum", "accessibilité rapide à un axe viaire structurant" et "présence d'un transport en commun lourd", le métro B en l'occurrence.

La gare routière internationale de Gerland se fera sur le parking du Palais des Sports (travées 5, 6 et 7), ce qui impliquera la neutralisation de 335 places sur les 750 qu'il compte.

Il est également prévu que les autocars puissent continuer à se rendre au Palais des Sports, même les jours de matchs du LOU Rugby au Matmut Stadium de Gerland voisin.

La Métropole de Lyon prévoit aussi de construire un bâtiment voyageur pour réaliser une salle d'attente, des guichets de vente, des toilettes publiques, une salle de repos pour les conducteurs de cars et les bureaux de l'exploitant KISIO. Le bâtiment modulaire de l'ancienne école du parc Montel dans le 9e arrondissement sera réutilisé pour l'occasion.

Ce projet de réalisation d'une gare routière internationale provisoire est estimé à 3,9 millions d'euros.

Reste à résoudre les questions d'insécurité, notamment la nuit. Outre la proximité immédiate avec une zone prisée par les prostituées, leurs clients et son lot d'individus mal intentionnés, il sera plus difficile d'empêcher d'éventuels vols de bagages sur un parking ouvert aux quatre vents que dans une gare fermée.

Pour rappel, la gare routière internationale ne reviendra pas à Perrache à l'issue des travaux. Les écologistes ont plutôt décidé de l'installer à terme à Vénissieux. A l'horizon 2030, il faudra prendre son Flixbus au Grand Parilly, sur un site qui doit être réalisé à proximité de la station de métro éponyme.