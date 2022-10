Grève du nettoyage à la gare de Perrache : la Métropole de Lyon en appelle au préfet

"L'état des lieux est aujourd'hui insupportable, générant des risques sanitaires et des incidents", expliquent les services de la collectivité, qui évoquent une situation "extrêmement dégradée".

Les salariés de l'entreprise Arc-en-Ciel, qui interviennent au centre d'échanges de Lyon-Perrache, ont cessé le travail le 10 octobre dernier pour exprimer leur inquiétude, alors que le marché doit être renouvelé. "Le groupe T2MC, à qui appartient l’entreprise sait – depuis plusieurs mois – qu’il ne pouvait pas concourir pour ce marché désormais réservé aux structures de l’insertion", assure la Métropole de Lyon. Et de préciser : "En adoptant son Schéma de Promotion des Achats Responsables (SPAR) la Métropole de Lyon entend utiliser ses 750 millions d'euros d’achats annuels pour garantir des débouchés professionnels aux publics fragiles, réduire les pollutions et les impacts environnementaux négatifs et promouvoir des modèles qui priorisent la qualité et le sens des emplois au sein des entreprises locales. En cohérence avec cette stratégie, elle a transformé le marché public de nettoyage de la Gare Perrache en marché réservé à des structures d’insertion. Ce choix permettra à une structure de l’insertion de proposer des emplois à des personnes qui en sont aujourd’hui éloignées".

Cette nouvelle stratégie ne permettra pas au groupe T2MC Holding de candidater. Car ce groupe, actionnaire unique de l’entreprise Arc-en-ciel aujourd’hui prestataire, qui réalise un chiffre d’affaires de 110 millions d'euros et emploie 9 500 collaborateurs, ne répond pas aux critères de marché réservé.

"Il le sait depuis plusieurs mois et tient dans l’incertitude ses salariés engagés depuis le 10 octobre dans une grève ayant pour but de réclamer le strict respect du droit du travail", affirme la Métropole, qui rappelle que "T2MC Holding est responsable de la situation et que le groupe ne peut se cacher derrière la Métropole de Lyon sur ce sujet".

La collectivité engage enfin le groupe "à trouver des solutions individuelles respectueuses des qualifications et de l’ancienneté de chacun des employés".