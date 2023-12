Près de 50 millions d'euros pour une hausse de production de 50% : le pari d'Aguettant sur son site de Lyon-Gerland

L’entreprise familiale Aguettant s’est implantée à Lyon-Gerland en 1959 : depuis plus de 60 ans, celle-ci alimente les hôpitaux en médicaments injectables, et s’est développée dans 13 pays à travers le monde. Après avoir investi 160 millions d’euros sur les dix dernières années, les ambitions du laboratoire continuent de croître, avec l’injection de 46 millions d’euros sur ses sites lyonnais et ardéchois. Le but : augmenter la production de 50%, conduisant sa production annuelle de 100 à 150 millions d’unités.

A Gerland, cette amélioration se traduira par la production de 30 millions d’ampoules complémentaires, et le site de Saint-Fons (dédié à la distribution) se verra agrandi de 6000 m².

L’entreprise lyonnaise, qui exporte déjà ses produits vers une centaine de pays, est un des acteurs majeurs du rayonnement du biodistrict de Gerland à l’étranger. Soutenue par l’État dans le cadre du programme France Relance pour renforcer la transformation industrielle du pays, l’entreprise fait partie d’un plan de consolidation de la souveraineté pharmaceutique après la pandémie du Covid-19.