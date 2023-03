Lyon : les prostituées de Gerland demandent la fin du harcèlement policier et l’installation de douches

A l’occasion d’une assemblée générale de leur association des travailleuses du sexe en camion de Gerland-Stade, elles ont établi une liste de demandes et de propositions.

C’est l’un des dossiers brûlants sur lequel Grégory Doucet ne compte pas prendre de position trop radicale. Depuis trois ans, le nombre de camionnettes de prostituées a explosé derrière le Matmut Stadium de Gerland. L’emplacement est stratégique car la rue Jean-Bouin n’est pas concernée par les arrêtés anti-camionnettes initiés par Gérard Collomb.

Sauf que la proximité entre les travailleuses du sexe et les terrains de la Plaine des Jeux où de nombreux enfants sont présents quotidiennement a forcé la mairie écologiste à prendre une décision. Une palissade est ainsi en cours de réalisation pour cacher aux enfants ce spectacle peu recommandable.

Parmi les demandes effectuées par les prostituées réunies en AG, on retrouve la fin des "pressions et le harcèlement policier". Elles exigent également que les journalistes cessent de les prendre en photo et de les filmer, qu’elles puissent bénéficier d’une retraite et enfin que des douches et des toilettes publiques et davantage de poubelles soient installées sur place.

"Nous sommes disposées à collaborer concernant les horaires et les jours pour que les enfants ne soient pas affectés par notre présence. Nous sommes disposées à faire une réunion avec la police. Nous nous tenons pleinement à disposition pour que notre travail n’affecte pas vos vies quotidiennes", concluent-elles, appelant également le collectif des parents d’enfants inscrits dans des clubs de Gerland à participer à l’une de leurs réunions.