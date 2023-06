Prostituées de Gerland : le tribunal administratif de Lyon maintient l'arrêté d'évacuation

La "fédération du parapluie rouge", un mouvement qui rassemble plusieurs associations locales défendant l’accès au soin et la protection des droits des personnes prostituées, avait contesté en justice l’arrêté préfectoral du 3 mai interdisant aux prostituées de vendre leurs services à Gerland. Ce lundi, le tribunal administratif a donné raison à la préfecture en maintenant l’arrêté.

Me Elie Weiss, avocat du parapluie rouge dans ce dossier difficile, a balbutié et cherché ses mots à de nombreuses reprises en salle d’audience. Son argumentaire, basé sur la défense des droits et de la santé des prostituées, n’aura finalement pas fait mouche auprès de la juge administrative.

L’avocat, plaidant pour la suspension de l’arrêté, a argué que ce dernier portait atteinte à la liberté de travailler des prostituées, en plus de les mettre en danger. "Les associations engagées sur le terrain auprès des travailleuses du sexe de Gerland constatent une aggravation globale de leur situation psychologique et sanitaire”, a-t-il déclaré.

Insultes, agressions physiques, tentatives de viols, braquages et jets de cailloux seraient ainsi devenus monnaie courante pour les “travailleuses” de Gerland.

“Cet arrêté pousse ces femmes à se mettre en danger pour gagner plus d’argent, plus vite, de peur de ne plus pouvoir en gagner à l’avenir”, a-t-il continué. D’après lui, les agresseurs de prostituées jouissent désormais d’un sentiment d’impunité, ce qui poserait un véritable problème à la sécurité physique de ces travailleuses de jour comme de nuit.

“Ces violences ne viennent que rarement des clients, que les prostituées savent gérer, mais d’observateurs et de personnes agressives”, a précisé Me Weiss. “Ces gens ont compris de manière implicite et peut-être inconsciente, que l’Etat et la police n’étaient plus là pour protéger les prostituées", poursuivait-il.

“De toute façon vous allez partir”, “la police ne vous protège plus” ou encore “de toute façon tu ne peux rien faire”, s'entendent dire les prostituées victimes de violences, à en croire l’avocat du parapluie rouge. De plus, la police nationale n’interviendrait plus, selon lui, pour protéger les femmes lorsqu’elle est appelée.

Une accusation dont s’est formellement défendu Ivan Bouchier, préfet du Rhône délégué à la Sécurité, qui représentait l’Etat à la barre. “Les policiers font ce qu’ils peuvent. Le temps moyen d’arrivée d’une voiture de police après un appel à police-secours est de 17 minutes à Lyon. Il est vrai que parfois, ils doivent prioriser les interventions. (...) Mais il n’y a pas une nuit qui passe sans qu’il n’y ait au moins une intervention de la police dans ce quartier”, a assuré le préfet devant le tribunal.

Ce dernier a également rappelé que l’Etat, en parallèle de l’expulsion des camionnettes blanches de Gerland, était très investi dans la protection des personnes prostituées et que près d’1,6 million d’euros avaient été alloués en 4 ans, par la préfecture, au relogement et à la réinsertion de prostituées qui souhaitaient s’extirper de la profession.

L'équipe néozélandaise des All-Blacks, qui aura son camp à Gerland pour la prochaine coupe du monde de rugby, ainsi que les riverains gerlandais et les membres des clubs sportifs ne devraient donc pas voir de camionnettes blanches réapparaître rue Jean Bouin, du moins pour les six prochains mois.

J.B.