Lyon Politiques : rapport sur la Métropole de Lyon, ultradroite et prostituées de Gerland - 09/12/22

L'émission Lyon Politiques et ses intervenants décryptent pour vous les évènements marquants de la semaine dans l'agglomération lyonnaise.

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, les journalistes Raphaël Ruffier-Fossoul et Damien Gouy-Perret et le conseiller municipal de Vénissieux Farid Ben Moussa interviennent sur les sujets suivants :

- Rapport du Sénat sur la Métropole de Lyon : faut-il offrir deux ans de rab à Bruno Bernard pour une meilleure lisibilité du scrutin

- Rapport du Sénat sur la Métropole de Lyon : favoriser la fusion des communes, un passage obligé ?

- Dissolution des groupuscules d'ultradroite : pourquoi ça servirait à quelque chose aujourd'hui ?

- Prostitution à Gerland : un problème inextricable sans faire évoluer la loi ?

Lyon Politiques est à retrouver tous les vendredis à 16h30 sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Introduction/Sommaire

00:32 Rapport du Sénat sur la Métropole de Lyon

12:52 Ultradroite lyonnaise

18:31 Prostituées à Gerland