Lyon : les prostituées de Gerland vont manifester pour obtenir un mois et demi de délai avant leur expulsion

Leurs camionnettes sont installées derrière le Matmut Stadium rue Jean Bouin depuis l’arrivée du Covid-19.

S’il y a eu la colère noire des parents qui refusaient que leurs enfants assistent à ce spectacle depuis les terrains voisins de la plaine des jeux, c’est bien la Coupe du Monde de rugby qui devrait avoir raison de leur installation à Gerland. Les matchs programmés à Lyon se disputeront au Groupama Stadium de Décines, mais les équipements du LOU seront utilisés par les All Blacks, qui prévoient d'installer leur QG dans le 7e arrondissement de Lyon.

Ce vendredi, les travailleuses du sexe vont donc manifester à 17h devant le métro Stade de Gerland. Elles réclament un délai d’un mois et demi avant leur expulsion qui serait envisagée d’ici la fin du mois d’avril.

De son côté, la préfecture du Rhône ne communique pas mais préparerait le fameux arrêté qui entraînera la disparition du quartier des dizaines de camionnettes et de prostituées originaires d’Afrique, d’Amérique du Sud et d’Europe de l’Est.

"Nous voulons une réponse claire. Notre présent, et notre avenir, sont en jeu. Les proxénètes sont la Mairie avec les arrêtés municipaux, et la fourrière. Cela est notre réalité", dénonce le collectif qu’elles ont formé.

Car une expulsion signifierait trouver un ou plusieurs nouveaux lieux pour garer leurs véhicules et accueillir leurs clients. "Quelle est votre solution ? Nous envoyer dans des lieux toujours plus loin, toujours plus dangereux ? Ici, nous nous faisions moins agresser qu’ailleurs. Si vous voulez nous bouger, trouvez une solution ! Un endroit stable, et protégé", indiquaient les travailleuses du sexe dans un précédent communiqué la semaine dernière.