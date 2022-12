Thomas Rudigoz : "Il faut que les prostituées quittent le secteur de la Plaine des jeux de Gerland"

A Gerland, depuis deux ans, les camionnettes de prostituées se multiplient le long de la Plaine des jeux, derrière le Matmut Stadium. Et pour cause, le secteur est situé en dehors de la zone du fameux arrêté anti-camionnettes de Gérard Collomb. Les parents, excédés que leurs enfants assistent à ce spectacle lorsqu'ils évoluent avec leur club, réclament des solutions. Au même titre que Thomas Rudigoz, député de la circonscription. "Il faut qu'elles quittent ce secteur. (...) On ne peut pas avoir un supermarché du sexe à côté de terrains de jeu où jouent des enfants", martèle l'ancien maire du 5e arrondissement de Lyon. "Ca relève d'une question de protection de l'enfance", poursuit-il.

La mairie de Lyon a entamé des travaux pour installer une palissade brise-vue. Un "cache-misère" pour Thomas Rudigoz qui rappelle que les camionnettes sont installées sur trois axes autour de la Plaine des jeux. "Il faut que le maire de Lyon prenne ses responsabilités en coordination avec le préfet", estime le parlementaire, qui revient également sur la crise migratoire durant l'entretien.

🗣️ Le député du Rhône @trudigoz est l'invité de @LyonRRF dans les Coulisses du Grand Lyon ce lundi : prostituées de Gerland et crise migratoire au programme... https://t.co/imq3wwbfow — Lyon Mag (@lyonmag) December 5, 2022

00:00 Prostitution à Gerland

01:46 Que faire des camionnettes ?

02:15 Installation d'un brise-vue

04:06 Loi prostitution

06:33 Régularisation des immigrés

09:45 Rapport de force avec le Maghreb

10:34 Réaction aux propos de Gérard Collomb