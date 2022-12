Prostituées à Gerland : les élus Progressistes et Républicains demandent leur évacuation

Cette présence dérange fortement les élus Progressistes et Républicains de la Ville de Lyon. Dans un communiqué de presse de ce jeudi, les élus soulignent "la problématique d’exposer de jeunes enfants aux pratiques sexuelles […] et leur sécurité vis-à-vis des visiteurs que la prostitution attire". Plus que des travailleuses du sexe, ce site est également devenu une plaque tournante de la drogue.

Les élus ainsi que les députés du Rhône Anne Brugnera et Thomas Rudigoz veulent faire de "la protection de l’enfance une priorité".

Malgré la volonté de la Ville de Lyon de remplacer le grillage du stade par une grille barreaudée pour ne pas voir à travers, cela ne satisfait pas le groupe Républicain. Pour ces élus, le plus simple n’est pas une grille à hauteur de 850 000 euros mais de "faire évacuer" les prostituées de l’allée Pierre de Coubertin et de l’avenue Jean Jaurès.

Un arrêté pour interdire le stationnement des véhicules ne bénéficiant pas d’une "autorisation temporaire et exceptionnelle" est également demandé par les élus. Ils reprennent d’ailleurs la ligne politique d’EELV : "Une ville à hauteur d’enfants, c’est d’abord et avant tout une ville qui les protège."

Ainsi, le groupe Progressistes et Républicains et les deux députés rhodaniens demandent au maire de Lyon Grégory Doucet de "prendre ses responsabilités".