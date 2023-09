Lyon : les All Blacks s’offrent une virée en trottinette libre-service avant de filer à Paris

Avant de se rendre à Paris pour affronter le XV de France en ouverture de la compétition ce vendredi face à la France, les All Blacks ont profité de leur séjour lyonnais pour réaliser un petit tour inédit. Une balade en trottinette électrique dans les environs du stade de Gerland, où est installé leur camp de base durant la compétition qui se déroule jusqu’au 28 octobre dans l’Hexagone.

Sur les images diffusées par le média ScrumRugby, on découvre ainsi les mastodontes en train d’accélérer au guidon d’engins de la marque Dott. Sur l’un des plans, deux joueurs sont installés sur une même trottinette, ce qui est pour rappel interdit. Mais aucun agent de police n’aurait osé aller distribuer une amende de 35 euros aux concurrents directs des Bleus pour le Mondial. Les All Blacks apparaissent ensuite, sous un soleil de plomb, en plein entraînement sur la Plaine des Jeux de Gerland.



Ce mercredi après-midi, les joueurs et le staff, soit 55 personnes, sont finalement partis en direction de la capitale en train. Les triples champions du monde ont effectué leur trajet en TGV Inoui, avant d’être accueillis par la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra.

Place maintenant au premier match de cette Coupe du Monde de rugby en France, dès 21h15 ce vendredi soir au stade de France.