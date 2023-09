Pour remercier Lyon de son hospitalité, les All Blacks offrent un banc et un haka à la mairie

Il y avait beaucoup d’agitation ce mercredi au Parc de la Tête d’Or.

Pour remercier Lyon de l’accueillir le temps de la Coupe du Monde, la fédération de rugby néo-zélandaise a décidé d’offrir un banc maori traditionnel, comme gage de l’amitié entre la mairie et les All Blacks.

Le choix du banc est lié à l’importance des remplaçants dans une équipe de rugby, qui ont pour mission d’encourager leurs coéquipiers et d’être prêts à rentrer sur le terrain à tout moment.

Le cadeau restera au parc de la Tête d'Or, et on l'espère, dans un état impeccable encore un long moment.

Logée dans les installations du LOU Rugby dans le quartier de Gerland, l’équipe de Nouvelle-Zélande et son président Max Spence voulaient marquer le coup : la cérémonie officielle de la remise du banc a été animée par la troupe Ngati Ranana, qui a effectué le traditionnel haka.

Au Parc de la Tête d’Or, les All Blacks ont offert un banc maori pour remercier Lyon pour son hospitalité. Sous les yeux du maire Grégory Doucet, un traditionnel haka a été effectué. #lyon #AllBlacks #RugbyWorldCup pic.twitter.com/pWuuOFcKJ8 — Lyon Mag (@lyonmag) September 27, 2023

A cette occasion, Grégory Doucet était présent pour la remise du cadeau : "C’est un symbole d’amitié et on en est très honoré. C’est un cadeau qui vient directement de l’équipe de rugby néo-zélandaise, qui est tout en humilité et en simplicité", soulignait le maire de Lyon.

Les joueurs des Blacks n’étaient pas présents, eux qui préparent leur dernier match de poule contre l’Italie prévu ce vendredi au Groupama Stadium de Décines, mais d’anciennes figures du rugby néo-zélandais comme Dan Carter étaient bien de la partie.

Suite à la cérémonie, des groupes d’enfants et des passionnés de rugby ont pu rencontrer les ex-joueurs des All Blacks, ainsi que la troupe maorie, le tout dans une ambiance chaleureuse.

T.J.