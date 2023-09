Lyon : les All Blacks comptent bien "découvrir la ville, sa culture et sa gastronomie"

Reçus en grande pompe vendredi après-midi à l'Hôtel de Ville, les Néo-Zélandais s'installent entre Rhône et Saône durant la Coupe du Monde de rugby.

Si la Ville de Lyon avait raté dans les grandes largeurs les hommages rendus à l'OL féminin et au LOU en organisant à la dernière minute des présentations des trophées au balcon qui n'avaient pas rameuté les foules, l'évènement de ce vendredi a été une réussite populaire.

Dans la cour de l'Hôtel de Ville, les All Blacks ont du s'infliger les discours de Grégory Doucet et de Bruno Bernard avant de pouvoir communier avec les fans de rugby venus les saluer, sans toutefois les soutenir puisqu'ils affronteront l'Equipe de France en ouverture de la compétition vendredi soir.

Nau Mai, Haere Mai⚫



Bienvenue à l'équipe néozélandaise des All Blacks ! La Ville de #Lyon est fière d’accueillir le camp de base de ces joueurs mythiques durant toute la Coupe du Monde de Rugby.



Préparez-vous à prés deux mois de compétition acharnée et de festivités.



J-7🏉 pic.twitter.com/ESA1eHd2nk — Grégory Doucet (@Gregorydoucet) September 1, 2023

"Nous allons sortir de notre hôtel pour découvrir votre ville, votre culture et votre gastronomie", a promis Ian Foster. Le sélectionneur des All Blacks entend donc laisser ses hommes profiter de la capitale des Gaules. Installés à Gerland sur le complexe du LOU et de GL Events, ils devraient sans trop de surprise privilégier le Vieux Lyon et la Presqu'île. Sans oublier de se concentrer aussi sur les entraînements.

D'ailleurs, l'un d'entre eux sera ouvert au public dans le 7e arrondissement où la forte présence policière quotidienne empêche les camionnettes de prostituées de s'installer.