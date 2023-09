Coupe du Monde de rugby : Lyon va vivre au rythme du Mondial !

Ce vendredi 8 septembre marque le coup d’envoi du Mondial de rugby, qui se déroulera jusqu’au 23 octobre prochain. Pendant plus d’un mois, la Coupe du Monde de rugby à XV aura lieu en France, et notamment à Lyon. Le Groupama Stadium accueillera en son antre cinq matchs de poules de la compétition :

- Pays de Galles – Australie, le dimanche 24 septembre à 21h pour la 3e journée du groupe C

- Uruguay – Namibie, le mardi 27 septembre à 17h45 pour la 3e journée du groupe A

- Nouvelle-Zélande-Italie, le vendredi 29 septembre à 21h pour la 3e journée du groupe A

- Nouvelle-Zélande-Uruguay, le jeudi 5 octobre à 21h pour la 4e journée du groupe A

- France-Italie, le vendredi 6 octobre à 21h pour la 4e journée du groupe A

Il ne reste plus de places en vente libre disponibles pour ces cinq rencontres mais un autre stade lyonnais, bien plus marqué rugby, ouvre ses portes pour l’évènement.

Une fan-zone mise en place au Matmut Stadium

L’antre du LOU Rugby va diffuser tous les matchs du XV de France, ainsi qu’une grosse partie des phases finales, pour un total de 10 rencontres retransmises. Un écran géant sera placé dans l’enceinte du stade de Gerland. Le club de rugby lyonnais compte mettre le paquet pour cet évènement et prévoit même la présence de ses licenciés. "Pour vivre une expérience proche de l’ambiance des matchs, partager des analyses avec des joueurs du LOU et supporter les Bleus, le Matmut Stadium, sa brasserie, ses buvettes et sa boutique, accueilleront les fans au cœur de son village, place forte des 3èmes mi-temps du Lou Rugby", précise le club.

L’enceinte ouvrira à chaque fois deux heures avant le coup d’envoi et fermera deux heures après la fin du match. Sur sa billetterie, le LOU met en vente des entrées à 5 euros avec une consommation offerte. A noter que le LOU accueille également en ses infrastructures l’équipe de Nouvelle-Zélande, qui a d’ailleurs été reçue vendredi dernier par la Ville de Lyon. Les All-Blacks débutent la compétition ce vendredi soir contre le XV de France, au Stade de France en match d’ouverture de la Coupe du Monde.

La place Bellecour accueille le Village Rugby

Lieu symbolique de tous les rassemblements liés à de grandes compétitions sportives, la place Bellecour accueillera le Village Rugby sur son sol en gore. Du 23 septembre jusqu’à la fin de la compétition, différentes animations sportives seront organisées autour de l’ovalie mais aussi à propos des valeurs éco-responsables et inclusives dans le rugby.

Un gros agenda d’évènements autour du rugby attend la ville de Lyon tout au long du mois et demi de compétition. Un bon coup de projecteur pour ce sport jugé trop dans l’ombre du football. Mais aussi pour l’activité touristique de la ville, rapportée en déclin cet été par la région Auvergne-Rhône-Alpes.

T.J.