Lyon : Après les All-Blacks en trottinette ou sur un Vélo’V… Voici les All-Blacks avec un maillot de l’OL !

Ils auront tout fait ou presque. Après avoir traversé la capitale des Gaules en trottinette électrique de la marque Dott, ou encore monté la colline de Fourvière avec un Vélo’V, un joueur des All-Blacks a encore fait des siennes.

Dans une vidéo publiée sur le compte X (ex-Twitter) de l’équipe de rugby de la Nouvelle-Zélande, on peut y voir George Bower arborer fièrement un maillot de l’Olympique Lyonnais.

Le sportif professionnel a utilisé le maillot de l’OL durant une séance de musculation qui lui est nécessaire. Et pour cause puisque le pilier gauche a été victime d’une rupture des ligaments croisés en avril dernier et ne participe pas à la Coupe du monde qui a lieu du 8 septembre au 28 octobre.

Il accompagne néanmoins ses coéquipiers pour les soutenir et surtout amuser la galerie et les supporters sur les réseaux sociaux.