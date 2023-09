Lyon : Grégory Doucet reçoit les All Blacks à l'Hôtel de Ville

Ce vendredi après-midi, Grégory Doucet recevra l'équipe des All Blacks à l'Hôtel de Ville de Lyon.

Une cérémonie d'accueil dès 16h puisque la Nouvelle-Zélande a choisi la capitale des Gaules et plus précisément Gerland comme camp de base pour la Coupe du Monde de rugby. Les All Blacks doivent ainsi débuter leur séjour ce vendredi, et resteront sur place jusqu'au 10 octobre. Car après cette date démarreront les phases finales de la compétition que tentera de gagner la nation déjà championne à trois reprises.

Outre Grégory Doucet, Beauden Barrett et ses coéquipiers, on attend également dans la cour de l'Hôtel de Ville le président du Comité d'organisation France 2023 Jacques Rivoal et le président de Rugby World Cup sir Bill Beaumont.