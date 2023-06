La Préfecture signe une convention "pour l'accompagnement des victimes de la prostitution"

La Préfecture est sous le feu des critiques après l'expulsion des camionnettes blanches du quartier de la Plaine des jeux de Gerland, le 4 mai dernier. Mohamed Chihi, adjoint au maire de Lyon délégué à la sécurité, reprochait notamment à la Préfecture de ne faire que "déplacer le problème". La fédération du parapluie rouge, quant à elle, contestait lundi dernier l'arrêté préfectoral d'expulsion auprès du tribunal administratif.

En réponse, la Préfecture du Rhône, l'Union départementale des Missions Locales du Rhône et les associations "L'amicale du Nid" et "Le mouvement du Nid" ont signé, ce vendredi, une convention visant à "faciliter l'accompagnement des victimes, mineures ou majeures, de la prostitution" et à les aider dans leur réinsertion.

La convention, abordée dans le cadre d'une "comission départementale plénière de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains", vise à "mettre en place des actions concrètes pour la reconstruction et la réinsertion de ces victimes", détaille un communiqué.

Coucher ce partenariat sur papier est une manière, selon la Préfecture, de "structurer le dialogue entre des acteurs qui travaillent déjà ensemble". "La convention a pour but de renforcer un partenariat, consolider le dialogue et définir des objectifs communs", explique-t-elle.

Si la prostitution de rue à Gerland était très visible, il n’empêche que beaucoup d’autres formes de prostitution se font plus discrètes et insidieuses. C’est le cas pour la prostitution qui s’organise sur les réseaux sociaux et sur internet et qui implique souvent des personnes mineures et dont les réseaux d’influence et d’emprise sont beaucoup plus opaques.

C’est pourquoi l’accent de cette convention semble être placé sur la problématique de “la détection et l’accompagnement des publics des Missions Locales impliqués dans une problématique de prostitution des mineurs et jeunes majeurs”, comme le détaille le communiqué.

Si le langage employé par la Préfecture pour décrire cette convention peut paraître abscon, des actions concrètes sont d’ores et déjà envisagées, nous assurent les services de l’Etat. En l’occurrence, des discussions seraient en cours pour attribuer de nouveaux financements préfectoraux aux associations de terrain qui travaillent déjà à la réinsertion des personnes prostituées.