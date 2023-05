L'Interdiction de la Prostitution à Lyon : un serpent de mer qui étouffe des femmes précarisées

Comme le disait Einstein, “La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent”.

Soutenue par le député Renaissance de la circonscription, Thomas Rudigoz, cette décision contestée par l’Adjoint à la Sécurité de Lyon Mohamed Chihi était vivement réclamée par les clubs de sports et des habitants alentour. Cependant, comme l'ont souligné à plusieurs reprises la Mairie de Lyon et les associations d'aides aux travailleurs et travailleuses du sexe, elle ne fait que déplacer le problème sans le résoudre fondamentalement.

Dans le contexte du Plan de délinquance initié par Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, en préparation des grands événements sportifs à venir comme la Coupe du Monde de Rugby et les Jeux Olympiques, l'arrêté pris par la Préfecture ne fait qu'éviter le problème au lieu de le résoudre en profondeur.

La Ville de Lyon : Actrice Malgré Elle

La Ville de Lyon, qui avait érigé un mur de protection végétale afin de ne pas exposer les clubs et les familles à des scènes de prostitution à proximité de la plaine des jeux, n'a pas été associée à la décision de la Préfecture. Cela a engendré des frictions, la Ville de Lyon et la Mairie du 7e arrondissement se retrouvant à payer les amendes des véhicules des travailleuses du sexe embarquées par la fourrière.

Questions de Sécurité, de Soutien Social et de Santé

Cette situation soulève également des questions concernant la sécurité, l'accompagnement social et la santé des personnes prostituées qui vont devoir se rendre dans des endroits encore plus sombres. Il est par ailleurs impossible pour la Ville de créer un emplacement dédié aux travailleuses du sexe sans risquer d'être assimilée à des proxénètes, en vertu de la loi. Cette proposition avait également été soutenue à une époque par le centriste Eric Lafond, mais elle a été bloquée par une législation que nous avions demandé à quelques élus, en vain, à l'abolitionniste convaincu Gérard Collomb de modifier lorsqu’il était Ministre de l’Intérieur, pour un traitement plus humain des personnes prostituées.

Récemment, la Ville de Lyon a augmenté les moyens alloués à deux associations aux positions très différentes : l’Amicale du Nid, qui lutte pour l'éradication totale de la prostitution, et Cabiria, longtemps marginalisée par les pouvoirs publics, qui œuvre pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs et travailleuses du sexe.

Cette dualité est le reflet des divisions au sein d'EELV, avec une ancienne garde en faveur de la régulation de la prostitution et une nouvelle garde nettement plus abolitionniste, un clivage également présent dans la majorité municipale de Grégory Doucet.

Cette situation avait contraint au niveau national le candidat Jadot à changer de position sur le sujet en cours de campagne.

Le plus important : mettre fin à une situation difficile

Mais là n’est pas le plus important :ces deux associations luttent contre une situation d'extrême précarité dans la prostitution de rue, qui est bien plus difficile que celle décrite par la Lyonnaise Mathilde Davril dans son ouvrage fascinant "300 euros de l’heure", où elle raconte son activité de travailleuse du sexe via internet. Loin, tant mieux, des camionnettes de Gerland et des rues de misère.

Romain Blachier