Lyon : les travailleuses du sexe de Gerland manifestent pour obtenir un délai avant leur expulsion

En amont de la Coupe du Monde de rugby et des Jeux Olympiques, la Préfecture du Rhône a demandé aux travailleuses du sexe de quitter Gerland où elles sont actuellement situées car les All Blacks auront leur camp de base dans l'antre du LOU Rugby.

Mais les prostituées demandent à rester dans ce quartier qu’elles occupent depuis quelques années, juste après le premier confinement. Parmi les femmes qui étaient présentes, Malou est arrivée en France il y a trois ans en provenance de République Dominicaine. Elle aime Gerland car elle se sent en sécurité et ne se dit pas prête à se déplacer : "J’ai des enfants qui vont au collège. Je viens d’un pays où tout est payant, je ne sais pas où aller. J’aimerais juste travailler et je me sens en sécurité ici."

"Nous sommes juste des êtres humains"

D’après les travailleuses, la police insiste en venant tous les jours pour "ne pas les laisser travailler". D’autant plus qu’elles n’avaient pas été prévenues directement qu’elles n’avaient que deux semaines pour quitter les lieux, délai jugé bien insuffisant pour pouvoir trouver un nouvel endroit. Pour Maria, qui vient également de République Dominicaine, elle veut avant tout être laissée tranquille : "Je veux travailler, c’est tout. Il y a trop d’agressions ailleurs, on veut rester ici."

A Gerland, une trentaine de travailleuses du sexe manifestent contre "le monde de l'exploitation, des richesses, l'injustice et les expulsions" pic.twitter.com/YKfyyDleZD — Lyon Mag (@lyonmag) April 21, 2023

Des solutions sont mêmes proposées par quelques travailleuses du sexe, prêtes à ne pas travailler pendant la journée : "C’est possible de travailler la nuit car il n’y a pas d’enfants à côté."

Certaines de ces femmes se prostituent pour que "les enfants aillent à l’université" ou parce que "les parents sont malades" dans un pays où les médicaments sont atrocement chers.

Un compromis est également envisagé avec la Préfecture. L’ensemble des femmes sont prêtes à partir en juillet, soit un délai supplémentaire de deux mois le temps de pouvoir s’organiser. " Nous sommes justes des humains et des travailleurs", scande Maria en demandant à la préfète du Rhône de faire un effort, alors que la Coupe du Monde de rugby n'aura lieu que cet automne.

A.C.