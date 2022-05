Lyon : la consigne a-t-elle été passée par les écologistes de ne plus mettre de PV aux prostituées en camionnettes ?

En effet, des associations ont signalé à nos confrères que le nombre de PV anti-stationnement des camionnettes dans le 7e arrondissement de Lyon avait diminué dans des proportions importantes. Les interventions de la fourrière sont également devenues presque inexistantes.

Pourtant, Grégory Doucet et la Ville de Lyon n’ont officiellement pas mis fin aux arrêtés municipaux de Gérard Collomb. Ni même suspendu ces derniers.

De simples consignes officieuses auraient donc été transmises aux policiers municipaux de détourner le regard sur le stationnement. Et également sur le fait que ces véhicules ne seront généralement pas dans la légalité vis-à-vis de la Zone à faibles émissions (ZFE).

Selon nos sources, aucune consigne claire n'a été donnée aux fonctionnaires. Mais il n'y a effectivement plus d'opérations de la police municipale visant à embarquer les camionnettes avec l'aide de la fourrière. Par contre, des patrouilles quotidiennes sont toujours réalisées pour surveiller les clients. Et notamment sur la rue Jean-Bouin, derrière le Matmut Stadium de Gerland, où des dizaines de camionnettes sont stationnées dès le matin et jusque tard dans la nuit. Pourquoi la rue Jean-Bouin ? Parce qu'elle ne fait pas partie de la zone retenue dans l'arrêté municipal de Gérard Collomb.

Pourquoi ne pas être transparent sur la question et reconnaître que demain, aucun PV ne sera plus distribué aux camionnettes de travailleuses du sexe ? La raison avancée par Rue89Lyon serait qu’ainsi, les écologistes contentent les prostituées et les associations, et ne se mettent pas totalement à dos les habitants, les clubs sportifs et les entreprises de Gerland et de l’Artillerie qui assistent quotidiennement, et pas seulement la nuit, au bal des clients entrant et sortant des véhicules. Avec l'insécurité que cela engendre.

Après tout, aucun document, aucune décision officielle n’atteste de cette nouvelle consigne.

Mais selon nos informations, la colère monte de plus en plus chez les grands groupes, notamment ceux de l'Artillerie, à l'instar de Sanofi. Une colère qui ne trouve pas d'oreille du côté de la mairie.