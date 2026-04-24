Un homme tué à coups de couteau à Lyon : son corps retrouvé sur un parking

Les secours ont été appelés aux alentours de 7 heures ce vendredi matin dans le quartier de Gerland. Un passant venait de découvrir le corps d’un jeune homme d’une vingtaine d’années sur le parking d’une entreprise située au 63 de l’avenue Tony-Garnier. Un secteur où la prostitution et le trafic de drogue battent leur plein à la nuit tombée.

La victime présentait plusieurs plaies par arme blanche. Son décès a été constaté sur place.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes du drame.