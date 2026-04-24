Faits Divers

Un homme tué à coups de couteau à Lyon : son corps retrouvé sur un parking

Un homme tué à coups de couteau à Lyon : son corps retrouvé sur un parking
Photo d'illustration - LyonMag

Que s’est-il passé ce vendredi matin dans le 7e arrondissement de Lyon ?

Les secours ont été appelés aux alentours de 7 heures ce vendredi matin dans le quartier de Gerland. Un passant venait de découvrir le corps d’un jeune homme d’une vingtaine d’années sur le parking d’une entreprise située au 63 de l’avenue Tony-Garnier. Un secteur où la prostitution et le trafic de drogue battent leur plein à la nuit tombée.

La victime présentait plusieurs plaies par arme blanche. Son décès a été constaté sur place.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes du drame.

Tags :

coups de couteau

gerland

Lyon

6 commentaires
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cri69 le 24/04/2026 à 14:45

entre eux … moins grave

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FEELV le 24/04/2026 à 14:32

L’affaire concerne Lyon et non sa métropole
Cela ne m’étonne pas dans le 7ème où règne un sbire du Parigot
Je vous laisse rechercher

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Racailles de m... le 24/04/2026 à 14:29

Lyon, ville apaisée disait Doucet.... À part se mettre un maximum de pognon dans les poches, il sert à quoi ?

Malheureusement, les cons sont majoritaires.

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Solidarité 69 le 24/04/2026 à 14:24

La nouvelle France by LFI.
Il y a des électeurs qui votent pour ça.

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Chris6969699 le 24/04/2026 à 13:55

Juste un sentiment de coups de couteaux... Rien de plus.

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Bellota le 24/04/2026 à 13:46
Faux a écrit le 24/04/2026 à 13h25

désolé mais ca se passe sur un parking.
parking voiture voiture mobilité mobilité métropole
merci sarselli

Désolée mais ça a été constaté à Lyon

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redderexxx le 24/04/2026 à 13:26

Lyon 7..... sûrement un problème de trottoir

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Faux le 24/04/2026 à 13:25
Traveler a écrit le 24/04/2026 à 13h17

merci la Doucette !!!

désolé mais ca se passe sur un parking.
parking voiture voiture mobilité mobilité métropole
merci sarselli

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Traveler le 24/04/2026 à 13:17

merci la Doucette !!!

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Chris25 le 24/04/2026 à 12:48

Ville apaisée...

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Y’en a plus qu’au loto le 24/04/2026 à 12:20

C’est le gagnant du jour

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