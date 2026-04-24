Un homme tué à coups de couteau à Lyon : son corps retrouvé sur un parking

Les secours ont été appelés aux alentours de 7 heures ce vendredi matin dans le quartier de Gerland. Un passant venait de découvrir le corps d’un jeune homme d’une vingtaine d’années sur le parking d’une entreprise située au 63 de l’avenue Tony-Garnier. Un secteur où la prostitution et le trafic de drogue battent leur plein à la nuit tombée.
La victime présentait plusieurs plaies par arme blanche. Son décès a été constaté sur place.
Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes du drame.
entre eux … moins graveSignaler Répondre
L’affaire concerne Lyon et non sa métropoleSignaler Répondre
Cela ne m’étonne pas dans le 7ème où règne un sbire du Parigot
Je vous laisse rechercher
Lyon, ville apaisée disait Doucet.... À part se mettre un maximum de pognon dans les poches, il sert à quoi ?Signaler Répondre
Malheureusement, les cons sont majoritaires.
La nouvelle France by LFI.Signaler Répondre
Il y a des électeurs qui votent pour ça.
Juste un sentiment de coups de couteaux... Rien de plus.Signaler Répondre
Désolée mais ça a été constaté à LyonSignaler Répondre
Lyon 7..... sûrement un problème de trottoirSignaler Répondre
désolé mais ca se passe sur un parking.Signaler Répondre
parking voiture voiture mobilité mobilité métropole
merci sarselli
merci la Doucette !!!Signaler Répondre
Ville apaisée...Signaler Répondre
C’est le gagnant du jourSignaler Répondre