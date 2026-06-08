Près de 200 caravanes s'installent à Mions : le maire promet de ne "pas céder"

La municipalité a annoncé l'occupation illégale de plusieurs terrains par des Citoyens Itinérants Français, avec l'installation d'environ 200 caravanes sur deux secteurs distincts de la commune : les parcelles du secteur Pasteur et la rue Mangetemps.

Dans un communiqué diffusé ce lundi, la Ville indique que cette installation s'est déroulée "en dehors de tout cadre légal", sans l'accord des propriétaires des terrains ni de la municipalité.

Le maire de Mions, Mickaël Paccaud, explique s'être déplacé dès le début de l'installation. "Je me suis rendu sur place dès 14h33, aux côtés des élus municipaux, des services de police municipale, de la gendarmerie et des services techniques de la Ville, afin de tenter d'empêcher la première installation constatée sur le secteur Pasteur", précise-t-il.

Selon l'édile, malgré l'intervention rapide des différents services mobilisés, cette première occupation n'a pas pu être empêchée.

Des démarches engagées auprès de l'État

Une seconde tentative d'installation a ensuite été observée quelques minutes plus tard dans le secteur Mangetemps. La municipalité affirme que les équipes présentes sont parvenues à limiter son extension. "Grâce à la réactivité des équipes mobilisées, son extension sur un champ a pu être empêchée", souligne la commune, tout en précisant que l'occupation d'une partie des parcelles n'a pas pu être évitée.

Face à cette situation, Mickaël Paccaud indique avoir immédiatement sollicité les services de l'État compétents et demandé l'engagement des procédures prévues par la législation.

"Je tiens à adresser un message clair aux habitants : je ne céderai ni à la résignation ni au fait accompli", déclare le maire. Il assure défendre "avec détermination les intérêts de la commune" et promet de poursuivre les démarches engagées jusqu'à leur terme.

L'élu insiste également sur le respect des règles républicaines. "À Mions, les règles de la République s'appliquent à tous et doivent être respectées par tous", affirme-t-il.

La Ville assure enfin que les élus et les services municipaux restent mobilisés et qu'ils continueront à informer les habitants de l'évolution de la situation.