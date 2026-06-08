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Près de 200 caravanes s'installent à Mions : le maire promet de ne "pas céder"

Près de 200 caravanes s'installent à Mions : le maire promet de ne "pas céder"
Près de 200 caravanes s'installent à Mions : le maire promet de ne "pas céder"

La tension est montée d'un cran ce dimanche à Mions.

La municipalité a annoncé l'occupation illégale de plusieurs terrains par des Citoyens Itinérants Français, avec l'installation d'environ 200 caravanes sur deux secteurs distincts de la commune : les parcelles du secteur Pasteur et la rue Mangetemps.

Dans un communiqué diffusé ce lundi, la Ville indique que cette installation s'est déroulée "en dehors de tout cadre légal", sans l'accord des propriétaires des terrains ni de la municipalité.

Le maire de Mions, Mickaël Paccaud, explique s'être déplacé dès le début de l'installation. "Je me suis rendu sur place dès 14h33, aux côtés des élus municipaux, des services de police municipale, de la gendarmerie et des services techniques de la Ville, afin de tenter d'empêcher la première installation constatée sur le secteur Pasteur", précise-t-il.

Selon l'édile, malgré l'intervention rapide des différents services mobilisés, cette première occupation n'a pas pu être empêchée.

Des démarches engagées auprès de l'État

Une seconde tentative d'installation a ensuite été observée quelques minutes plus tard dans le secteur Mangetemps. La municipalité affirme que les équipes présentes sont parvenues à limiter son extension. "Grâce à la réactivité des équipes mobilisées, son extension sur un champ a pu être empêchée", souligne la commune, tout en précisant que l'occupation d'une partie des parcelles n'a pas pu être évitée.

Face à cette situation, Mickaël Paccaud indique avoir immédiatement sollicité les services de l'État compétents et demandé l'engagement des procédures prévues par la législation.

"Je tiens à adresser un message clair aux habitants : je ne céderai ni à la résignation ni au fait accompli", déclare le maire. Il assure défendre "avec détermination les intérêts de la commune" et promet de poursuivre les démarches engagées jusqu'à leur terme.

L'élu insiste également sur le respect des règles républicaines. "À Mions, les règles de la République s'appliquent à tous et doivent être respectées par tous", affirme-t-il.

La Ville assure enfin que les élus et les services municipaux restent mobilisés et qu'ils continueront à informer les habitants de l'évolution de la situation.

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caravanes

16 commentaires
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Monpays le 08/06/2026 à 17:53

Qu'il y ait des terrains d’accueil pour des qq caravanes de manouches nomades oui , que nous soyons obliger de leur accorder des terrains pour 200 caravanes , au nom de quoi ?? y contribuent ils ?

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morderire69120 le 08/06/2026 à 17:41

il y en a un à l'entrée de Vaulx-en-Velin, du côté de Vaulx-en-Velin Village
les gens de Vaulx-en-Velin les volent et non le contraire

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ecran de fumée le 08/06/2026 à 17:36
Jesaistout a écrit le 08/06/2026 à 17h26

Je vous encourage à aller faire un tour du côté de l'aire d'accueil qui se trouve entre decines et vaulx en velin. Après on pourra discuter si on ne nous prend pas pour des cons. Les gens du voyage sont installer à demeure et ne voyage plus. Ensuite c'est un vrai dépotoir. Et a votre avis qui paie ?

mais y a t il une aire à mions?
le maire de mions respecte il la loi?

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PIE167 le 08/06/2026 à 17:34
comme d'habitude a écrit le 08/06/2026 à 15h38

En France certains ne veulent pas respecter la loi !

oui comme marine qui dois rendre l'argent du peuple

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Jesaistout le 08/06/2026 à 17:26
donne l'adresse a écrit le 08/06/2026 à 17h01

il y a 19 sites d'accueil (actuellement 18) pour toute la metropole. le plus grands peut accueillir au max 46 places. 250 au total.

il n' y en a pas à mions.

en plus de pas respecter la loi les gens de droite mentent.

https://data.grandlyon.com/portail/fr/jeux-de-donnees/aires-accueil-gens-voyage-a-metropole-lyon/donnees

Je vous encourage à aller faire un tour du côté de l'aire d'accueil qui se trouve entre decines et vaulx en velin. Après on pourra discuter si on ne nous prend pas pour des cons. Les gens du voyage sont installer à demeure et ne voyage plus. Ensuite c'est un vrai dépotoir. Et a votre avis qui paie ?

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Dégradations le 08/06/2026 à 17:23

Qui paye les dégradations ?
Les poubelles la merde de partout
C’est un désastre à chaque fois

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petit poneys le 08/06/2026 à 17:20
Jacques20 a écrit le 08/06/2026 à 17h11

Arrête de raconter n'importe quoi. Déjà, tout de suite tu montes sur tes grands chevaux pour montrer ta haine de la droite. C'est bien de gauche, ça et il y a autant de menteurs de votre côté.
Ensuite, même s'il n'y a pas d'aire à Mions, il y en a plusieurs à côté. Des gens qui font des centaines de km ne peuvent pas en faire 5 ou 10 de plus.
Maintenant, tu démontres que tu ne connais rien à la vie, certaines communes ne peuvent ou n'ont pas les moyens de créer une aire.
Juste un gaucho qui est là pour foutre sa merde.

la loi ne dit pas "sauf si t'as pas les moyens" ou sauf "si y en a une à 10km, ca va tu vas pas raler pour qq km en plus"

en 3 commentaires tu viens de prouver que
la droite ne respecte pas la loi
la droite ment
la droite s'arrange avec les lois

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Ex Précisions le 08/06/2026 à 17:18

Ils s'installent de partout dans le Rhône et l'Ain en ce moment, le pèlerinage vers leur mecque à eux commence.
Attention il n'y a pas que les moustiques qui piquent ;-)

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Jacques20 le 08/06/2026 à 17:11
donne l'adresse a écrit le 08/06/2026 à 17h01

il y a 19 sites d'accueil (actuellement 18) pour toute la metropole. le plus grands peut accueillir au max 46 places. 250 au total.

il n' y en a pas à mions.

en plus de pas respecter la loi les gens de droite mentent.

https://data.grandlyon.com/portail/fr/jeux-de-donnees/aires-accueil-gens-voyage-a-metropole-lyon/donnees

Arrête de raconter n'importe quoi. Déjà, tout de suite tu montes sur tes grands chevaux pour montrer ta haine de la droite. C'est bien de gauche, ça et il y a autant de menteurs de votre côté.
Ensuite, même s'il n'y a pas d'aire à Mions, il y en a plusieurs à côté. Des gens qui font des centaines de km ne peuvent pas en faire 5 ou 10 de plus.
Maintenant, tu démontres que tu ne connais rien à la vie, certaines communes ne peuvent ou n'ont pas les moyens de créer une aire.
Juste un gaucho qui est là pour foutre sa merde.

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nanard le 08/06/2026 à 17:10

a votre avis si ils font ça en corse il se passe quoi
a oui VIRER ET VITE

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donne l'adresse le 08/06/2026 à 17:01
Hal69 a écrit le 08/06/2026 à 16h44

Un aire réservé pour les gens du voyage existe déjà à Mions depuis +de 15ans donc au lieu de dire n'importe quoi ... on se renseigne ...

il y a 19 sites d'accueil (actuellement 18) pour toute la metropole. le plus grands peut accueillir au max 46 places. 250 au total.

il n' y en a pas à mions.

en plus de pas respecter la loi les gens de droite mentent.

https://data.grandlyon.com/portail/fr/jeux-de-donnees/aires-accueil-gens-voyage-a-metropole-lyon/donnees

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Lyonnais07 le 08/06/2026 à 16:59
comme d'habitude a écrit le 08/06/2026 à 15h38

En France certains ne veulent pas respecter la loi !

Il serait surtout temps de changer la loi. Ça suffit avec tous ces prétendus gens du voyage - c’est tellement romantique - qui ne sont en fait que des parasites sociaux et des voleurs pour la plupart.

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Insupportable, intolérable, inqualifiable, inexcusable,.... le 08/06/2026 à 16:59

Je ne céderai pas.........

Mais la loi est de leur côté, donc je vais baisser mon pantalon, comme d'habitude.

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Hal69 le 08/06/2026 à 16:44
encore un maire de droite a écrit le 08/06/2026 à 16h09

tu parles des maires qui ne respectent pas la loi besson?
chaque ville de plus de 5000 hab doit avoir une aire pour accueillir les gens du voyage.

Un aire réservé pour les gens du voyage existe déjà à Mions depuis +de 15ans donc au lieu de dire n'importe quoi ... on se renseigne ...

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encore un maire de droite le 08/06/2026 à 16:09
comme d'habitude a écrit le 08/06/2026 à 15h38

En France certains ne veulent pas respecter la loi !

tu parles des maires qui ne respectent pas la loi besson?
chaque ville de plus de 5000 hab doit avoir une aire pour accueillir les gens du voyage.

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comme d'habitude le 08/06/2026 à 15:38

En France certains ne veulent pas respecter la loi !

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