Affaire Lyhanna : plus de 3 000 dossiers réexaminés, annonce la procureure générale de Lyon

En France, pas moins de 85 047 plaintes ont été recensées dans les différents parquets. Gérald Darmanin avait fixé aux procureurs généraux jusqu'au 14 juillet pour réexaminer l'ensemble des dossiers.
A l'AFP, la procureure générale de Lyon a annoncé que 3 225 procédures avaient été retravaillées dans ce cadre, par les parquets de Lyon, Villefranche-sur-Saône, Bourg-en-Bresse, Saint-Etienne et Roanne. Cela a abouti au placement en détention provisoire de sept suspects.
Tous les dossiers ont par ailleurs été répartis en trois catégories, avec des délais de traitement fixés à un, trois ou six mois, a indiqué Anne Kostomaroff.
Une alerte sera émise si le service d’enquête ne recontacte pas le parquet dans le temps imparti, a-t-on également appris.
La question,c'est comment ça se fait qu'il y a autant d'hommes attirés par les enfants,c'est ça qui est inquiétant !Signaler Répondre
Encore quelques mois, et on aura le nom du suivant ou de la suivante, les critiques seront elles les mêmes ? les promesses d'aujourd'hui seront elles tenues ?Signaler Répondre
Si on fait l'inventaire des derniers présidents, je ne suis pas certain que Macron soit le moins bien , on verra
Pas 10 ans mais 15 ans ! Du moins pour les finances.Signaler Répondre
Sous Flamby il faisait ce qu'il voulait...
Je ne soutiens pas spécialement DARMANIN, mais quand il a menacé de suspendre les congés, il y a eu un tolé de plainte de manque de moyens, preuve que quand on veut , on peutSignaler Répondre
C'est grave, si il n'avait pas menacé , il ne serait rien passé
Preuve que les congés sont plus important que la vie d'une fillette
Le plus responsable, est de mettre en sécurité toutes les jeunes enfants par ces temps de canicule.Signaler Répondre
Il faut donc mettre les petits dans une pièce climatisée et les hydrater régulièrement ,et surtout, leur faire plein de câlins tout partout et penser à leur donner en quantité suffisante des plats légers et riches en eaux et surtout ne pas leur donner d'alcool!
10 ans de Macron aux pouvoirs avec des ministres de droite voir d’extrême droite Retailleu et Darmain et Édouard Philippe et le Mozart de l’économie Bruno Lemaire la France est dans un tunnel sans lumière vivement que la vraie gauche prenne le pouvoir pour sortir la France de ce tunnelSignaler Répondre
et pour les autres violences sur enfant ? c'est pour quand?Signaler Répondre
La "justice" en France est malheureusement dictée par la qualité des coupables ou des victimes. Elle gagnerait en crédibilité en adoptant une ligne exempte de calcul politique.Signaler Répondre
Comment on est arrivé à ça ?Signaler Répondre
Il a fallu la mort d'une fillette pour que la justice fasse son travail.
Et le syndicat de la magistrature s'est plaint de la demande du garde des sceaux.
Il semble qu'il n'avait pas complètement tort de demander le réexamen de toutes les affaires en cours...
Aveu implicite : 3000 dossiers furent possiblement bâclés par la justiceSignaler Répondre
Mais j'ai confiance en la justice de mon pays!