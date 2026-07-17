Affaire Lyhanna : plus de 3 000 dossiers réexaminés, annonce la procureure générale de Lyon

En France, pas moins de 85 047 plaintes ont été recensées dans les différents parquets. Gérald Darmanin avait fixé aux procureurs généraux jusqu'au 14 juillet pour réexaminer l'ensemble des dossiers.

A l'AFP, la procureure générale de Lyon a annoncé que 3 225 procédures avaient été retravaillées dans ce cadre, par les parquets de Lyon, Villefranche-sur-Saône, Bourg-en-Bresse, Saint-Etienne et Roanne. Cela a abouti au placement en détention provisoire de sept suspects.

Tous les dossiers ont par ailleurs été répartis en trois catégories, avec des délais de traitement fixés à un, trois ou six mois, a indiqué Anne Kostomaroff.

Une alerte sera émise si le service d’enquête ne recontacte pas le parquet dans le temps imparti, a-t-on également appris.