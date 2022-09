Lyon : une attaque au cutter pour voler un téléphone

Pendant que l’agresseur âgé de 19 ans s’en prenait à sa victime, son téléphone a été volé par une complice et caché dans un buisson. Les deux suspects ont rapidement été interpellés, mais la complice s’est débattue, insultant et frappant les policiers. Durant la garde à vue, l’individu a nié les faits tandis que sa complice les a reconnus. Le jeune homme est déjà connu des services de police et a notamment fait l’objet d’une fiche de recherche. Ils sont présentés ce jeudi au parquet de Lyon en vue d’un jugement en comparution immédiate.