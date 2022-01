Lyon : la justice submergée par les affaires, le Procureur lance un nouvel appel à l’aide

Ce mercredi après-midi, les autorités judiciaires de Lyon avaient donné rendez-vous à la presse pour une prise de parole inédite. Nicolas Jacquet, le procureur de la République de Lyon, a poussé un coup de gueule contre le manque de moyens criant. En juin 2021, ce dernier s’était déjà exprimé sur la question, puis de nouveau dans l’appel des 3000, exhortant le gouvernement à investir pour une justice de qualité. Forcé de constater que rien n’a changé, au contraire.

D’après Nicolas Jacquet, "39 magistrats sont actuellement en place à Lyon alors qu’il en faudrait 152 pour se mettre au niveau des standards européens. Pour les juges, le tribunal judicaire en compte 112, nous avons plutôt besoin d’un total de 226. Enfin, les fonctionnaires de greffe sont au nombre de 419, il en faudrait 845".

Les affaires traitées par l’institution judiciaire lyonnaise sont en effet très nombreuses, chaque juge d’instruction doit statuer sur une centaine d’affaires chaque année, soit seulement deux à trois jours par dossiers dont certains sont particulièrement sensibles et nécessiteraient vraisemblablement plus de temps. Concernant les magistrats du Parquet, ils rendent environ 80 décisions par jour, selon le procureur de la République pour qui "le rythme n’est pas tenable avec une décision prise toutes les trois minutes. Pire, un quart des audiences se terminent à plus de 21h, et même 5% après minuit. Nous ne pouvons pas continuer comme ça, nous avons atteint notre point de rupture. Il faut rompre avec le toujours plus et redonner du sens à notre action".

"Il y a un véritable risque de ne pas rendre des décisions qui ne sont pas de qualité, parfois dans des affaires cruciales dans la lutte contre la délinquance ou les violences intrafamiliales. Sur ce second sujet, nous avons près de trois fois plus de victimes prises en charge entre 2019 et l’année dernière, avec par exemple des mesures d’éloignement de conjoints passé de 199 individus en 2019 à 392 en 2021" déplore Mickael Janas, le président du tribunal judiciaire de la capitale des Gaules. Ce dernier ne veut pas "de juges qui chronomètrent tout alors que les attentes portées par la société sont immenses".

Pour répondre à ces problématiques, connues depuis de trop nombreuses années, Nicolas Jacquet compte donc sur des recrutements, mais aussi d’autres axes : "un réseau informatique digne de ce nom, avec des logiciels qui ne plantent pas comme aujourd’hui, de vrais budgets de proximité ou une meilleure évaluation des politiques publiques". Le parquet souhaite aussi la création d’un pôle communication et la mise en place d’un porte-parole pour le palais de justice. Deux dernières mesures qui pourraient rendre plus transparente et compréhensible la vie judiciaire lyonnaise.

De plus, les magistrats lyonnais invitent les élus à venir voir d’eux-mêmes le fonctionnement du tribunal, et les souffrances des employés, lors d’un conseil de juridiction le 11 mars. Les venues de responsables politiques locaux, et peut-être nationaux, sont espérées par les magistrats en difficulté.

Des propositions qui pourraient aider le tribunal judiciaire lyonnais à diminuer le nombre d’affaires dites "en souffrance", soit avec un délai de traitement particulièrement long. Il en reste aujourd’hui 35 000 environ, malgré les 7000 dossiers déjà dégagés l’année passée.

J.D.