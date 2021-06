Violences conjugales : le procureur de la République de Lyon réclame des moyens supplémentaires

Ce lundi, Nicolas Jacquet a pourtant décidé de sauter le pas, avec d'autres parquets en France, pour pouvoir "renforcer la lutte contre les violences conjugales" dans son agglomération.

Selon lui, cette lutte acharnée porte ses fruits entre Rhône et Saône car 477 auteurs de violences conjugales ont été déférés en 2020 contre 384 en 2019, que 363 conjoints ont été éloignés l'an dernier contre 207 il y a deux ans et que 78 Téléphones Grave Danger ont été distribués, soit 45 de plus qu'en 2019.

"Depuis le début de l'année 2021, les parquets ont reçu pas moins de 10 circulaires nouvelles de politique pénale, sur ce seul thème, toutes parfaitement légitimes dans leurs objectifs, mais qui reposent pour l'essentiel sur les parquets. Pour les mettre en oeuvre, et ainsi encore renforcer nos actions dans ce domaine qui constitue un enjeu essentiel, il nous faut des moyens humains supplémentaires à la hauteur du défi à relever", estime toutefois Nicolas Jacquet, qui réclame donc au ministère de la Justice de doter "chaque parquet d'assistants spécialisés ou de juristes assistants dédiés spécifiquement à cette grande cause nationale".

Reste à savoir ce que lui rétorquera le Garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti.