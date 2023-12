Un nouveau procureur de la République à Lyon ?

Nicolas Jacquet vit ses derniers jours au poste de procureur de la République de Lyon. Selon Tribune de Lyon, il va être promu procureur général de Toulouse.

Et le nom de son remplaçant aurait filtré, il s'agirait de Thierry Dran, actuellement procureur de Béthune et qui a notamment été en poste à Chambéry en Savoie entre 2014 et 2019. Il a à son actif l'affaire Nordahl Lelandais.

Vers un changement de méthode ? Quand d'autres parquets mettent en place des boucles Whattsap avec les journalistes, Nicolas Jacquet ne faisait clairement pas de la communication sa priorité. Son successeur semble être sur une toute autre longue d'ondes.

Sa nomination pourrait intervenir avant janvier, une fois que le Conseil supérieur de la magistrature l'aura validée.