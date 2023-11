Match OM-OL annulé : un supporter lyonnais sera jugé pour des coups contre un CRS 

Pour rappel, la rencontre avait été annulée après le caillassage des bus des joueurs et des supporters, faisant plusieurs blessés et notamment le coach de l’OL Fabio Grosso. Si deux Marseillais sont attendus devant un tribunal pour "dégradations et jets de projectiles", un Lyonnais sera également jugé prochainement.

Le supporter dont l’âge est inconnu avait été interpellé lors des incidents qui ont émaillé l’avant-match d’après nos confrères de La Provence. Le Gone est soupçonné d’avoir frappé à coups de matraque un CRS. L’agent, blessé, avait reçu d’un médecin une interruption de travail de trois jours.

Le Lyonnais serait depuis IDS, soit interdit de stade. Il aurait été placé sous contrôle judiciaire avant son procès qui se déroulera le 18 décembre prochain à Marseille. Il a également interdiction de se rendre dans la cité phocéenne avant son passage devant la justice.

Les enquêtes se poursuivent pour tenter d’identifier d’autres casseurs qui ont pris part aux jets de projectiles, mais aussi les Lyonnais auteurs de saluts nazis ou de cris de singes dans le parcage du stade Vélodrome durant cette honteuse soirée.