OM-OL : les bus des supporters lyonnais aussi caillassés, des blessés à déplorer - VIDEO

Outre le bus de l'OL pris pour cible, ce qui a entraîné l'annulation de l'Olympico à cause notamment de la blessure de Fabio Grosso, on apprend que les trois cars des supporters ont aussi subi un caillassage. De nombreuses vitres ont explosé, et plusieurs fans rhodaniens ont été blessés. (Lire la suite sur Lyon Foot)