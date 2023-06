Lyon : ils volent un couple et déclarent que l’argent leur a été volontairement donné

Le 19 avril dernier, un couple qui circulait en voiture sur la rue Franklin à Lyon s’est fait percuter par un autre véhicule avec 3 personnes à bord. Ces derniers ont insulté la femme présente dans la voiture et menacé le couple de leur donner de l’argent. Parmi ces trois individus, deux hommes sont descendus et ont frappé le conducteur avant de le menacer avec un couteau. Paniqué, le couple a accepté de retirer de l’argent à un distributeur. Mais les trois agresseurs, voulant un butin encore plus gros, ont contraint les victimes à se rendre à leur domicile, en leur compagnie, pour leur donner plus d’argent avant de partir.

Dès lors qu’une plainte a été déposée, les investigations menées ont permis d’identifier les deux hommes à l’origine de l’agression, âgés de 30 et 24 ans. Un avis de recherche a alors été émis à leur encontre.

Interpellés ce mardi dans le 8e arrondissement de Lyon, ils ont été placés en garde à vue et s’ils ont effectivement reconnu l’accident de voiture, ils ont cependant déclaré que les victimes avaient elles-mêmes proposé de l’argent.

Ils sont présentés au parquet en vue d’une comparution immédiate.