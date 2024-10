Lyon : un étudiant villeurbannais relaxé après avoir menacé le présentateur de France 2

Il était poursuivi pour des menaces de mort à l’encontre de Tristan Waleckx, présentateur de l’émission "Complément d’enquête" sur France 2.

L’étudiant, de confession juive, avait profité d’une fuite du numéro de téléphone du journaliste pour l'appeler en octobre 2023 après avoir visionné un reportage sur le Hamas. Ce dernier a exprimé des regrets lors de l’audience, affirmant ne jamais avoir voulu passer à l’acte. "On va te retrouver, te violer, brûler ton cadavre. Faire ce qu’a fait le Hamas", aurait hurlé l’étudiant au téléphone, rapporte Le Progrès.

Malgré les réquisitions du parquet qui demandait six mois de prison, l’avocat du prévenu, président du CRIF Auvergne Rhône-Alpes, a insisté sur l’absence de preuves irréfutables et a mis en cause la validité de la procédure, suite à une demande de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. L’étudiant a ainsi été relaxé.