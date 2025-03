"Nique ta mère toi et ta France" : l’influenceuse franco-algerienne Sofia Benlemmane jugée ce mardi à Lyon

Sofia Benlemmane, influenceuse franco-algérienne suivie par près de 350 000 personnes sur les réseaux sociaux, comparaît ce mardi devant le tribunal correctionnel de Lyon.

Début janvier, elle avait été interpellée avec trois autres influenceurs pour des contenus haineux et des appels à la violence contre la France, dans un contexte diplomatique tendu entre Alger et Paris. Depuis, elle était placée sous contrôle judiciaire. L’une de ses vidéos, diffusée en 2023, contient des insultes et des menaces explicites, comme "nique ta mère toi et ta France", "j’espère que tu seras tuée, j’espère qu’ils vont te tuer."

L’ancienne joueuse de football n’en est pas à son premier démêlé avec la justice. En 2001, elle avait déjà été condamnée à sept mois de prison avec sursis et trois ans d’interdiction de stade après avoir envahi la pelouse du Stade de France lors d’un match amical entre la France et l’Algérie.