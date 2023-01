Une autopsie a été réalisée ce jeudi et a permis de déterminer avec exactitude les causes du décès. Les investigations se poursuivent pour identifier et interpeller le ou les auteurs du crime.

Pour rappel, une fusillade a eu lieu dans le quartier des Sources à Ecully ce mardi vers 16h45. Sur place, un homme d’origine kosovare de 32 ans a été retrouvé gravement blessé et est décédé des suites de ses blessures causées par une arme blanche.