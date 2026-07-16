Pendant près de quatre minutes, un imposant feu d'artifice a illuminé le ciel de Vénissieux mardi 14 juillet au soir. Selon nos informations, il a été tiré depuis le toit de la tour située au 25 boulevard Lénine, un immeuble devenu assez célèbre ces dernières semaines.

Si les circonstances exactes restent à éclaircir, cette initiative pourrait s'apparenter à un nouveau pied de nez des trafiquants qui occupent ce secteur. Pour l'heure, les autorités, que nous avons contactées, n'ont apporté aucune précision sur ces faits.

Cette scène intervient dans un contexte particulier. En raison de la vigilance canicule et des risques élevés d'incendie, la majorité des feux d'artifice prévus dans le département avaient été annulés. Seul celui de Lyon avait finalement été maintenu. Malgré cette situation, les habitants du quartier ont tout de même eu droit à leur spectacle pyrotechnique.

Sur les images de la scène, on entend d'ailleurs plusieurs riverains applaudir à la fin du feu d'artifice. Sur les réseaux sociaux, certains internautes ont également remercié les auteurs de ce tir.

Une tour déjà au cœur de l'actualité

Ce n'est pas la première fois que cette tour fait parler d'elle. Fin juin, nous révélions l'apparition d'un immense tag peint au-dessus du 14e étage de l'immeuble, affichant : "Chez Sully Social Club 10h/00h. 7j/7."

Visible à plusieurs centaines de mètres, cette inscription faisait ouvertement la promotion d'un point de deal bien connu des services de police. Plus de deux semaines après ces révélations, le graffiti est toujours visible sur la façade de la tour.

Si aucun lien officiel n'est établi à ce stade entre ce feu d'artifice et les trafiquants du secteur, le choix du lieu de tir interroge. Il pourrait constituer une nouvelle démonstration d'emprise dans ce quartier sensible de Vénissieux, où le boulevard Lénine est régulièrement identifié comme l'un des principaux points de trafic de stupéfiants de la métropole lyonnaise.