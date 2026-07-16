Pendant près de quatre minutes, un imposant feu d'artifice a illuminé le ciel de Vénissieux mardi 14 juillet au soir. Selon nos informations, il a été tiré depuis le toit de la tour située au 25 boulevard Lénine, un immeuble devenu assez célèbre ces dernières semaines.
Si les circonstances exactes restent à éclaircir, cette initiative pourrait s'apparenter à un nouveau pied de nez des trafiquants qui occupent ce secteur. Pour l'heure, les autorités, que nous avons contactées, n'ont apporté aucune précision sur ces faits.
Cette scène intervient dans un contexte particulier. En raison de la vigilance canicule et des risques élevés d'incendie, la majorité des feux d'artifice prévus dans le département avaient été annulés. Seul celui de Lyon avait finalement été maintenu. Malgré cette situation, les habitants du quartier ont tout de même eu droit à leur spectacle pyrotechnique.
Sur les images de la scène, on entend d'ailleurs plusieurs riverains applaudir à la fin du feu d'artifice. Sur les réseaux sociaux, certains internautes ont également remercié les auteurs de ce tir.
Une tour déjà au cœur de l'actualité
Ce n'est pas la première fois que cette tour fait parler d'elle. Fin juin, nous révélions l'apparition d'un immense tag peint au-dessus du 14e étage de l'immeuble, affichant : "Chez Sully Social Club 10h/00h. 7j/7."
Visible à plusieurs centaines de mètres, cette inscription faisait ouvertement la promotion d'un point de deal bien connu des services de police. Plus de deux semaines après ces révélations, le graffiti est toujours visible sur la façade de la tour.
Si aucun lien officiel n'est établi à ce stade entre ce feu d'artifice et les trafiquants du secteur, le choix du lieu de tir interroge. Il pourrait constituer une nouvelle démonstration d'emprise dans ce quartier sensible de Vénissieux, où le boulevard Lénine est régulièrement identifié comme l'un des principaux points de trafic de stupéfiants de la métropole lyonnaise.
@fasttrack.bd25 Les remerciement de tout le quartier à la fin ça n’a pas der prix 🏆✅ #25bd #news #faitdivers #venissieux ♬ son original - FastTrack
il est hallucinant de constater à quel point le pays part en vrille, une tour où tout est permis, sans intervention policière, sans réaction politique, l'emblème de la France d'aujourd'hui, vivement demainSignaler Répondre
Nos anciens l'ont payé au prix de leur vie.Signaler Répondre
Ça pète dans les sens ! Mais non ces familles ne lacheront pas le pouvoir Ça s'accroche comme des morpions,Signaler Répondre
Vous n'avez rien compris : c'était pour fêter la victoire de l'Espagne en demi-finaleSignaler Répondre
pour diminuer nos consommations d’énergie, il faut éteindre la lumière le soir.Signaler Répondre
La canicule après des mois de sécheresse provoque ce type de catastrophes. Et il y en aura d’autres durant cet été.
Il ya a peine un mois Lecornu a procéder à un test dans tous ses ministères, malheureusement il ne souhaite pas divulguer les resultats.Signaler Répondre
Est ce qu'il l'a réellement fait?
Ou sont il tous positif ?
On remarque qu'à la différence des antifas et des délinquants à Tony Garnier, ils ont fait l'effort de ne pas tirer entre et sur les immeubles... encore qu'on peut quand même se poser des questions sur les retombées non gérées vu que lors du tir sauvage à Bellecour il y'a quelques années ça avait gravement brûler un bébé, puis sans parler des incendies dont qui aurait mis le feu à un squat le 14 dernier...Signaler Répondre
Exact! Avec tout l'argent qu'on leur donne on a 3600 milliards de dettes! Et qui va devoir se serrer la ceinture? les retraités? C'est vrai que certains gagnent trop! 1000€ par mois! Alors que des étrangers qui arrivent en France, au bout de 5 ans ils touchent 1200 € sans jamais avoir cotisés!!!!!!!Signaler Répondre
Tant que nous aurons une politique de spectateurs que mène ce gouvernement !Signaler Répondre
Y a de vrais artistes dans l' âme.Signaler Répondre
Les Banlieues art 🤣🤣🤣
Que c'est beau la nouvelle France by LFI.Signaler Répondre
Honorer dans toutes circonstances la fête de la République Française.
En tout cas il y a un jeune complice, celui qui filmait, ça ne bougeait pas à part le zoom, il a certainement mis un trépied et donc le savait.Signaler Répondre
Il a même zoomé à un moment sur les tags pour la pub des dealers...
Et ta connerie elle est gratuite elle ? ? ?Signaler Répondre
Surprenant, personne n'a parlé du feu d'artifice qui a eu lieu dans le 8ème. Impressionnant et celui-là il a largement duré plus de 4 mn, plutôt dans le quart d'heure mais aucune intervention.Signaler Répondre
Bien vu la jeunesse !!!Signaler Répondre
Calme toi Astérix de Lisbonne !!! Mdrr!Signaler Répondre
Tu l’as payé combien ce pays?Signaler Répondre
Il serait de bon ton de poursuivre ceux qui ont remercié sur les réseaux sociaux ces incivilités.Signaler Répondre
Il y en a marre de ces petites frappes qui font ce qu'ils veulent dans des zones de non droit.
Remettez de l'ordre avec nos impôts et vite, marre de ces nuisibles.
normal on est en France …Signaler Répondre
Et, bien entendu, inutile de compter sur le maire et ses adjoints pour que cessent ces infractions.Signaler Répondre
Ont ils pensé à inviter le préfet ?Signaler Répondre
Pas de vagues ont laisse faire.
Représentants de l'état politiques bla bla bla...
La paye est bonne c'est l'essentiel
La canicule a visiblement altéré certains cerveaux déjà pas bien complets......Signaler Répondre
Ce n'est pas là-bas que le prix d'un appartement était de 20000 euros. On comprend mieux pourquoi maintenant, bon si les les familles des dealers sont contentes. 🤣Signaler Répondre
Quand on a un président qui rampe devant Teboune, c'est normal 😉Signaler Répondre
Belle communication ! il est grand temps de légaliser la start up nation du shit !Signaler Répondre
ça permettra de reprendre la main sur ces quartiers, de rentrer de l'argent dans les caisses publiques et de donner plus de moyen à la lutte contre le trafic de coke.
la prohibition est et a toujours été un échec.
CQFD.
La préfecture et les FDO ne font pas de commentaire, tu m'étonnes comme ils ont été ridiculisés, 4mn de feu d'artifice sur la même tour que les tags.Signaler Répondre
Ils ne vont certainement jamais retrouver les auteurs, ou alors ils vont coincer 1 ou 2 mineurs qui seront relâchés le jour même.
Le point positif c'est qu'ils le font le jour de la fête nationale, mais je ne pense pas qu'ils soient plus patriotiques que ça...
Par contre ce feu d'artifice manquait un peu de professionnalisme, pas de bouquet final ni les "boums" des mortier au début et à la fin, ils feront mieux l'année prochaine ;-)
La mairie travaille donc pour les dealers de drogue, ça se comprend avec le nouveau Maire de là-bas. 🤣Signaler Répondre
Vivement le bal du 14 juillet l'année prochaine :)Signaler Répondre
Bravo la 25Signaler Répondre
Etait-ce un feu d'artifice pour honorer la fête nationale ou pas ?Signaler Répondre
Si LFI trouve cette initiative bonne, alors on sait que ce n'était pour honorer la fête nationale.
Il faut déployer une ICE Française et virer les nuisibles.Signaler Répondre
Ils se prennent pour qui ces petits minables ?????!!!!!!!!!!!!Signaler Répondre
Un gouvernement qui envoie chars et helicoptere contre les agriculteurs mais qui rampe devant les racailles des cités et les raves party...Signaler Répondre
"boulevard Lénine"... rien que le nom me faire rire... Pourquoi pas la "place Staline"? Avec son petit restaurant "A la Stasi"Signaler Répondre
Merci à la mairie de Vénissieux pour ce magnifique feu d'artifice improvisé.Signaler Répondre
Heureusement qu'il y a encore des maires qui se bougent pour apporter un peu de joie et faire taire les mauvaises langues.
La démocratie, c'est comme la sécu, en abuser ça craint.Signaler Répondre
Franchement y’a rien à dire superbe feu d’artifice y’a un talent à exploiter en pyrotechnie. donnez leur du boulot pour éviter qu’il continue de faire ça de manière improvisée . Bravo en tout cas.Signaler Répondre
.....chez eux chez nous. Aujourd'hui.Signaler Répondre
Demain aurons-nous un chez-nous ?
la justice et la magistrature ne font rien car ils sont avec eux ils vont punir une personne qui va voler une pomme pour la mangé là ils envoient toutes les forces de l'ordre ils ne manquent que les chars d'assaut et l'arméeSignaler Répondre
"plusieurs riverains applaudir à la fin du feu d'artifice"Signaler Répondre
Les mêmes qui vont se plaindre de la présence de dealers.
franchement ces bien orchestré tous se qu'il font...Signaler Répondre
Que nous soyons pour ou contre le grand remplacement, les trafiquants seront bientôt au pouvoir !Signaler Répondre
A quand l'intervention de l'Armée ?Signaler Répondre
L'urgence pour la gauche, c'est d'insécuriser nos forces de l'ordre et de renforcer les droits de ces criminels. Chercher l'erreur... Et sinon, les tests salivaires pour détecter les consommateurs de drogue chez TOUS nos élus, c'est pour quand ?Signaler Répondre