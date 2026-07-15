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Mortiers, voitures incendiées, interpellations... la nuit du 14 juillet a de nouveau été agitée à Lyon

Mortiers, voitures incendiées, interpellations... la nuit du 14 juillet a de nouveau été agitée à Lyon
DR : Nasser_b0

La soirée du 14 juillet n'a pas seulement été marquée par le feu d'artifice à Lyon.

Alors que des milliers de personnes assistaient aux festivités du 14 juillet à Lyon, la nuit s'est achevée sous haute surveillance pour les forces de l'ordre. Dès la fin de la soirée, plusieurs groupes d'individus ont provoqué des tensions dans différents secteurs de l'agglomération, notamment sur la Presqu'île.

Selon la préfecture du Rhône, des individus jugés hostiles, "particulièrement jeunes", se sont rassemblés place Bellecour à l'issue de la rencontre entre la France et l'Espagne. Des projectiles, dont plusieurs mortiers d'artifice, ont été lancés en direction des policiers.

Grâce au dispositif de sécurité déployé pour la Fête nationale, les effectifs de la police nationale, renforcés notamment par les compagnies départementales d'intervention et la CRS 83, sont intervenus rapidement afin de disperser les groupes les plus virulents. Les opérations se sont poursuivies une partie de la nuit afin de prévenir de nouveaux rassemblements.

Ce mercredi matin, la préfecture dressait un bilan de 21 interpellations. Les autorités estiment que ce dispositif conséquent a permis de contenir les violences et d'éviter des dégradations plus importantes.

Au-delà des incidents survenus place Bellecour, de nombreux tirs de mortiers d'artifice ont été recensés dans plusieurs communes de la métropole lyonnaise au cours de la soirée.

Comme lors des précédents 14 juillet, de nombreux véhicules ont également été incendiés. Si les services de l'État n'ont pas souhaité communiquer le nombre exact de voitures détruites, selon nos informations, il demeure important, tout en étant légèrement inférieur à celui enregistré l'an dernier.

Par ailleurs, la soirée a aussi été marquée par une agression distincte dans le quartier de la Guillotière, où une personne a été blessée par balle. Un suspect a été interpellé et une enquête a été ouverte afin d'en déterminer les circonstances.

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14 juillet

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5 commentaires
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Fidel Cashflow le 15/07/2026 à 10:34

Les villes-étapes du Tour de France ne connaissent pas de débordements. Cela dit, la nouvelle France n'aime pas le Tour de France. Certains le caricaturent ou le ridiculisent, comme l'a fait Sophia Chikirou....ceci expliquant cela.....ça marche aussi pour le rugby....

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Gabin69 le 15/07/2026 à 10:32

Un petit commentaire doucet peut-être ..?

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Mariannes le 15/07/2026 à 10:30

On attend une réaction de LFI et des autres gauchiasses pour condamner ces violences gratuites.... ha non pardon c'est vrai qu’ils ne peuvent rien dire contre leur nouvelle France...

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Pedaleduschnok le 15/07/2026 à 10:25

vous avez voté pour le couple Doucet LFI et bien acceptez de supporter le bordel écolo.Lyon c'est Racailleville.

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Vivre ensemble.....oui mais pas trop... le 15/07/2026 à 10:22
Harmonie et vivre ensemble a écrit le 15/07/2026 à 10h03

La nouvelle France était de sortie pour exprimer sa façon de voir et de vivre le nouveau vivre ensemble !

Et oui, merci qui.......Melenchon et sa meute alliés des escrolos.......la fine fleur de notre elite......
T es trop con pour faire médecine, fais de la politique à gauche, ça paye bien et pas trop de travail .......!!!

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Croyez - moi ................... le 15/07/2026 à 10:14

une bonne grosse ........ dictature militaire, c'est ça qu'il faut pour remettre de l'ordre dans tout ça ........................

les dents vont grincer, certains vont pleurer .......................

Eh oui, mais on ne fait pas d'omelette sans casser des oeufs ................

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exactement le 15/07/2026 à 10:14

Sur le Red dit de la ville ça les dérangeaient de voir la réalité qui ne faisait pas assez gauche alors ils ont censuré le fil qui en parlait hier soir, après l'anglais qui avait créé le fil n'apportait pas trop les images qu'il faut à son discours cependant avec le recul de ce qu'il y'a sur les fils d'infos on peut voir qu'il rapportait la réalité...

De mon côté je remarque que j'ai dormis à peine 4h et que la police n'est pas venu à la Halle Tony Garnier, là il fait 31 degrés car j'ai presque pas pu ouvrir ma fenêtre...

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P38 le 15/07/2026 à 10:10

Quelques tirs à balles réelles et le calme revient en dix minutes.

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les cervelles de moineaux le 15/07/2026 à 10:09

Les flics dégainent leurs armes devant les agriculteurs, et détalent devant les racailles! On comprends pourquoi la France va mal!
Au fait bande de nuls, on vous lancent des mortiers alors pourquoi vous faites pas pareils?

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Gui le 15/07/2026 à 10:05

ils ont lancé des mortiers toute la nuit en criant dans mon quartier. Obligé de fermer les fenêtres par peur d'un incendie. Merci la nouvelle France de EELV

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Je parie que... le 15/07/2026 à 10:04

... Solidarité avec les ânes va nous parler de la Nouvelle France.

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Manger bouger le 15/07/2026 à 10:04

Mais on a des pistes cyclables. C'est bien là l'essentiel non ? Qu'en pense le demi-maire ?

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Dingue le 15/07/2026 à 10:03

Un blessé par balle, rien que ça... heureusement que c'est jour de fête nationale, jour aussi d'évènement sportif...

Le gouvernement qui ne donne plus de chiffres sur les voitures brûlées...

40 ans que ça dure ce cirque, les politiques feront des discours de fermeté puis pas grand chose se passera, le bordel reviendra, les gens revoteront pour les mêmes mous du genou...

Même au bled ou en Thaïlande, ils en peuvent plus de nos "jeunes"

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Harmonie et vivre ensemble le 15/07/2026 à 10:03

La nouvelle France était de sortie pour exprimer sa façon de voir et de vivre le nouveau vivre ensemble !

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Anti verts le 15/07/2026 à 10:02

Décidément cette ville a tout pour plaire. Une jolie vitrine, une carte postale alléchante pour les touristes, les étrangers....

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et au fait le 15/07/2026 à 09:57

Ils célèbrent quoi exactement tout ces abrutis ?

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