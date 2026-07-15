Mortiers, voitures incendiées, interpellations... la nuit du 14 juillet a de nouveau été agitée à Lyon

Alors que des milliers de personnes assistaient aux festivités du 14 juillet à Lyon, la nuit s'est achevée sous haute surveillance pour les forces de l'ordre. Dès la fin de la soirée, plusieurs groupes d'individus ont provoqué des tensions dans différents secteurs de l'agglomération, notamment sur la Presqu'île.

Selon la préfecture du Rhône, des individus jugés hostiles, "particulièrement jeunes", se sont rassemblés place Bellecour à l'issue de la rencontre entre la France et l'Espagne. Des projectiles, dont plusieurs mortiers d'artifice, ont été lancés en direction des policiers.

Grâce au dispositif de sécurité déployé pour la Fête nationale, les effectifs de la police nationale, renforcés notamment par les compagnies départementales d'intervention et la CRS 83, sont intervenus rapidement afin de disperser les groupes les plus virulents. Les opérations se sont poursuivies une partie de la nuit afin de prévenir de nouveaux rassemblements.

Ce mercredi matin, la préfecture dressait un bilan de 21 interpellations. Les autorités estiment que ce dispositif conséquent a permis de contenir les violences et d'éviter des dégradations plus importantes.

Au-delà des incidents survenus place Bellecour, de nombreux tirs de mortiers d'artifice ont été recensés dans plusieurs communes de la métropole lyonnaise au cours de la soirée.

Comme lors des précédents 14 juillet, de nombreux véhicules ont également été incendiés. Si les services de l'État n'ont pas souhaité communiquer le nombre exact de voitures détruites, selon nos informations, il demeure important, tout en étant légèrement inférieur à celui enregistré l'an dernier.