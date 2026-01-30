Bilan "insécurité et délinquance" : les chiffres glaçants de 2025 plongent le Rhône dans le rouge

Le bilan statistique de la délinquance pour l’année 2025, publié ce jeudi 29 janvier 2026 par le ministère de l'intérieur, dresse un constat particulièrement alarmant dans le Rhône. Sur les 16 principaux indicateurs suivis par la police et la gendarmerie, seuls trois sont en baisse sur un an. Tous les autres sont orientés à la hausse, parfois de manière spectaculaire.

Interrogé par notre média en décembre dernier, le préfet délégué à la sécurité, Antoine Guérin, avait d’ailleurs préparé les esprits. "L’année qui vient de s'écouler est une année très difficile. Les chiffres ne seront pas bons parce que c'est la première année où on a l'effet de la plainte en ligne et donc, on a des augmentations extrêmement importantes. L'année 2025 sera une nouvelle année de référence", expliquait-il alors. Une analyse qui se vérifie aujourd’hui dans les statistiques publiées.

Si l’impact de la plainte en ligne est réel, il ne suffit toutefois pas à expliquer les écarts observés avec d’autres départements. Ce dispositif est en effet déployé sur l’ensemble du territoire national. Or, dans le Rhône, les taux dépassent très largement les moyennes françaises sur de nombreux indicateurs, plaçant le département parmi les plus criminogènes de France.

L’explosion des vols violents est sans doute l’un des signaux les plus inquiétants. Les vols avec violence sans arme bondissent de 66,1 % en un an, la plus forte hausse enregistrée dans le département. Le taux atteint entre 2,5 et 3,5 infractions pour 1 000 habitants, contre seulement 0,7 au niveau national. Le Rhône se situe ainsi seul en tête, avec l’Île-de-France, très loin devant les autres territoires. Les vols avec arme ne sont pas en reste, avec une augmentation de 38,8 % sur l’année.

Les vols liés aux véhicules atteignent également des niveaux records. Les vols dans les véhicules progressent de 16,4 % en 2025, avec 20 649 faits recensés. Un chiffre qui place le Rhône en tête, largement devant les Bouches-du-Rhône, deuxième département le plus touché avec 14 579 faits. Le taux s’établit à 10,8 pour 1 000 habitants, contre 3,4 en moyenne en France. Les vols d’accessoires sur véhicules reculent légèrement, mais restent presque deux fois supérieurs à la moyenne nationale.

Une baisse des cambriolages

Concernant les cambriolages de logement, le Rhône affiche une baisse notable de 13,8 % par rapport à 2024, avec 7 154 faits recensés. Le département repasse ainsi sous les moyennes nationale et régionale. Un rare indicateur rassurant dans un tableau globalement sombre, même si le Rhône demeure encore parmi les départements les plus exposés à ce type d’infraction à l’échelle nationale.

Les atteintes aux personnes progressent aussi fortement. Le nombre d’homicides augmente de 32 %, avec 33 faits enregistrés en 2025. Les tentatives d’homicide connaissent une hausse encore plus marquée, à +47,1 %, pour 153 faits recensés. Les violences physiques hors cadre familial progressent de 11,6 %, tandis que les violences intrafamiliales augmentent plus modérément de 2,5 %. Sur ces deux indicateurs, le Rhône reste légèrement en dessous des moyennes nationale et régionale, sans toutefois échapper à la dynamique haussière.

Les violences sexuelles poursuivent également leur progression dans le Rhône. En 2025, 3 427 victimes ont été recensées, soit une hausse de 11,3 % par rapport à 2024. Une augmentation significative, dans la lignée de la tendance nationale, même si le département affiche un taux légèrement inférieur à la moyenne française avec 1,8 victime pour 1 000 habitants, contre 1,9 au niveau national.

Autre motif d’inquiétude, les stupéfiants. Le nombre de personnes mises en cause pour usage de stupéfiants progresse de 10,6 %, tandis que le trafic augmente de 12,6 %. Des niveaux supérieurs aux moyennes régionale et nationale, même s’ils restent bien inférieurs à ceux observés dans les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, L'Île-de-France ou la Seine-Saint-Denis.

Comme il l’avait indiqué lors de notre entretien, le préfet délégué à la sécurité l’assumait déjà : "2025, c'était une année difficile et notre objectif, c'est qu'en 2026, on ait vraiment des chiffres qui démontrent que l'insécurité recule." Reste désormais à savoir si cette "année de référence" marquera un pic ou le début d’une tendance durable dans le Rhône.