Bilan "insécurité et délinquance" : les chiffres glaçants de 2025 plongent le Rhône dans le rouge

Le bilan statistique de la délinquance pour l’année 2025, publié ce jeudi 29 janvier 2026 par le ministère de l'intérieur, dresse un constat particulièrement alarmant dans le Rhône. Sur les 16 principaux indicateurs suivis par la police et la gendarmerie, seuls trois sont en baisse sur un an. Tous les autres sont orientés à la hausse, parfois de manière spectaculaire.
Interrogé par notre média en décembre dernier, le préfet délégué à la sécurité, Antoine Guérin, avait d’ailleurs préparé les esprits. "L’année qui vient de s'écouler est une année très difficile. Les chiffres ne seront pas bons parce que c'est la première année où on a l'effet de la plainte en ligne et donc, on a des augmentations extrêmement importantes. L'année 2025 sera une nouvelle année de référence", expliquait-il alors. Une analyse qui se vérifie aujourd’hui dans les statistiques publiées.
Si l’impact de la plainte en ligne est réel, il ne suffit toutefois pas à expliquer les écarts observés avec d’autres départements. Ce dispositif est en effet déployé sur l’ensemble du territoire national. Or, dans le Rhône, les taux dépassent très largement les moyennes françaises sur de nombreux indicateurs, plaçant le département parmi les plus criminogènes de France.
L’explosion des vols violents est sans doute l’un des signaux les plus inquiétants. Les vols avec violence sans arme bondissent de 66,1 % en un an, la plus forte hausse enregistrée dans le département. Le taux atteint entre 2,5 et 3,5 infractions pour 1 000 habitants, contre seulement 0,7 au niveau national. Le Rhône se situe ainsi seul en tête, avec l’Île-de-France, très loin devant les autres territoires. Les vols avec arme ne sont pas en reste, avec une augmentation de 38,8 % sur l’année.
Les vols liés aux véhicules atteignent également des niveaux records. Les vols dans les véhicules progressent de 16,4 % en 2025, avec 20 649 faits recensés. Un chiffre qui place le Rhône en tête, largement devant les Bouches-du-Rhône, deuxième département le plus touché avec 14 579 faits. Le taux s’établit à 10,8 pour 1 000 habitants, contre 3,4 en moyenne en France. Les vols d’accessoires sur véhicules reculent légèrement, mais restent presque deux fois supérieurs à la moyenne nationale.
Une baisse des cambriolages
Concernant les cambriolages de logement, le Rhône affiche une baisse notable de 13,8 % par rapport à 2024, avec 7 154 faits recensés. Le département repasse ainsi sous les moyennes nationale et régionale. Un rare indicateur rassurant dans un tableau globalement sombre, même si le Rhône demeure encore parmi les départements les plus exposés à ce type d’infraction à l’échelle nationale.
Les atteintes aux personnes progressent aussi fortement. Le nombre d’homicides augmente de 32 %, avec 33 faits enregistrés en 2025. Les tentatives d’homicide connaissent une hausse encore plus marquée, à +47,1 %, pour 153 faits recensés. Les violences physiques hors cadre familial progressent de 11,6 %, tandis que les violences intrafamiliales augmentent plus modérément de 2,5 %. Sur ces deux indicateurs, le Rhône reste légèrement en dessous des moyennes nationale et régionale, sans toutefois échapper à la dynamique haussière.
Les violences sexuelles poursuivent également leur progression dans le Rhône. En 2025, 3 427 victimes ont été recensées, soit une hausse de 11,3 % par rapport à 2024. Une augmentation significative, dans la lignée de la tendance nationale, même si le département affiche un taux légèrement inférieur à la moyenne française avec 1,8 victime pour 1 000 habitants, contre 1,9 au niveau national.
Autre motif d’inquiétude, les stupéfiants. Le nombre de personnes mises en cause pour usage de stupéfiants progresse de 10,6 %, tandis que le trafic augmente de 12,6 %. Des niveaux supérieurs aux moyennes régionale et nationale, même s’ils restent bien inférieurs à ceux observés dans les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, L'Île-de-France ou la Seine-Saint-Denis.
Comme il l’avait indiqué lors de notre entretien, le préfet délégué à la sécurité l’assumait déjà : "2025, c'était une année difficile et notre objectif, c'est qu'en 2026, on ait vraiment des chiffres qui démontrent que l'insécurité recule." Reste désormais à savoir si cette "année de référence" marquera un pic ou le début d’une tendance durable dans le Rhône.
La hausse qui serait en partie du à la plainte en ligne est bidon.Signaler Répondre
C'est peut être même le contraire car le site bug sans arrêt tellement il est saturé...
J'en ai fait la triste expérience deux fois l'année dernière pour vol avec violence et vitre de voiture brisée.
Pour la vitre brisée j'ai fini par laisser tomber (et d'ailleurs même l'assurance ne demande plus de dépôt de plainte...)
Les chiffres parlent, la vérité éclate au grand jour, mais que vont en faire les élus de tout bord pour résoudre ce fléau sociétal ?Signaler Répondre
Hate de voir leurs commentaires dont une ébauche dans l'article..... plainte en ligne donc plus de cas. Mais c'est la réalité des faits qui compte quelque soit l'origine de leurs signalements non ?
à dagager les escolos gauchistesSignaler Répondre
Ce petit pays a réussi à carrément éradiquer la grande criminalité et la délinquance en très peu de temps.Signaler Répondre
Comment ?
En mettant en prison pour de vrai et pour longtemps tous ceux qui enfreignaient la loi, sans atermoiements sur ces "pauvres" délinquants qu'il ne faudrait pas punir trop fortement, y compris en leur évitant la prison autant que possible.
Résultat, une vie paisible retrouvée pour les habitants.
Il s'agit juste d'un ressenti, un sentiment d'insécurité.Signaler Répondre
Ce que vous vivez au quotidien n'existe pas.
Ce n'est qu'un sentiment de bilan, quelquea pistes cyclables et une ou deux œuvres d'arts non genré inclusive régleront Le problème.Signaler Répondre
Vive nos Doudou et BB !!!
Alors qu’il suffirait juste de quelques pistes cyclables supplémentaires pour régler tout cela!Signaler Répondre
La région lyonnaise est apaisée comme disent les aveugles sectaires qui servent d'élus depuis 2020...Signaler Répondre
Oui, mais nous avons des pistes cyclables inclusives et non genrées, donc tout va bien.Signaler Répondre
Terrible ce "sentiment d'insécurité".Signaler Répondre
que de gens soutiennet doucet et bernard face à un drame pareil je pense que l'affrontement n'est plus si loinSignaler Répondre