Politique

Les maires de la Métropole de Lyon élus dès le 1e tour appellent à voter Jean-Michel Aulas dimanche

Les maires de la Métropole de Lyon élus dès le 1e tour appellent à voter Jean-Michel Aulas dimanche
Les maires de la Métropole de Lyon élus dès le 1e tour appellent à voter Jean-Michel Aulas dimanche - Lyon Mag

À l’initiative de Véronique Sarselli, les maires de la Métropole de Lyon qui ont été élus dès le 1er tour, appellent à voter Jean-Michel Aulas dimanche prochain à Lyon.

Un appel solennel lancé par Bastient Joint, Jérémie Bréaud, Laurence Fautra ou encore Jérôme Moroge et Alexandre Vincendet. Largement issue du mouvement Grand Cœur Lyonnais, les maires élus dès le premier tour, expriment leurs réserves dans un communiqué : "Sans une Ville de Lyon pleinement raccordée à l’élan métropolitain, le risque est réel de voir Lyon se replier sur elle-même, au détriment de son attractivité, de sa qualité de vie, de son économie et de sa capacité à peser en Europe". 

Les signataires dénoncent "l’alliance de la honte" entre Grégory Doucet et LFI conclue à Lyon et appellent les habitants "à se mobiliser massivement pour porter une alternative claire, constructive et ambitieuse". 

"Nous connaissons le terrain, nous connaissons les besoins concrets de nos habitants. Pour que la Métropole avance, Lyon doit avancer avec elle. Dimanche prochain, nous appelons à voter Jean-Michel Aulas contre l’alliance Doucet-LFI", écrivent les maires. 

Et Véronique Sarselli d’insister alors que la candidate Grand Cœur Lyonnais vise la Métropole de Lyon: "Dimanche prochain, Lyon a un rendez-vous décisif. Lyon doit rester le coeur battant de la Métropole, pas un village isolé en son centre. Avec Jean-Michel Aulas, nous pouvons remettre l’efficacité, le dialogue et l’attractivité au coeur de l’action publique. Je le dis avec gravité : mobilisez-vous".

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Véronique Sarselli

Jean-Michel Aulas

Grand Coeur Lyonnais

6 commentaires
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Ex Précisions le 18/03/2026 à 17:48

Vivement fin de semaine prochaine qu'on n'en parle plus de ces élections c'est imbuvable, ça ne montre que tous les mauvais côtés des politiciens qui ne pensent qu'à leur pomme...

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Cavaetrelong..,. le 18/03/2026 à 16:51
C est pas difficile pourtant a écrit le 18/03/2026 à 16h35

Il suffit de dire que l idée du Méga Tunnel est abandonnée .
Et l affaire est pliée .

Le méga tunnel n' est pas le danger pour Lyon.
Soit il est faisable réellement et se fera, soit non
En compensation au crédit de JMA, nous aurons vraiment la sécurité dans Lyon pour y vivre et investir avec des caméras et une police centralisée.
La fin de ces zones anti gueux pour avoir le plaisir d'accueillir chez nous tous nos compatriotes de la région et au delà.
Des transports en commun qui fonctionnent, l'usage de la voie publique en toute sécurité pour les piétons qui ne peuvent se déplacer a velo.
En bonus, et la c est vraiment personnel et égoïste, si il pouvait enlever l étendage de la place Bellecour tres vite....
A dimanche....

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barrage le 18/03/2026 à 16:40

surtout faire barrage a LFI

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C est pas difficile pourtant le 18/03/2026 à 16:35

Il suffit de dire que l idée du Méga Tunnel est abandonnée .
Et l affaire est pliée .

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Surprenant le 18/03/2026 à 16:34

C'est vraiment surprenant pour des maires présents sur les listes grand cœur lyonnais... il faudrait faire un article pour dire que demain c'est encore le mois mars tiens

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Knox le 18/03/2026 à 16:30

Pas d'inquiétude pour ca.

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