Les maires de la Métropole de Lyon élus dès le 1e tour appellent à voter Jean-Michel Aulas dimanche

Un appel solennel lancé par Bastient Joint, Jérémie Bréaud, Laurence Fautra ou encore Jérôme Moroge et Alexandre Vincendet. Largement issue du mouvement Grand Cœur Lyonnais, les maires élus dès le premier tour, expriment leurs réserves dans un communiqué : "Sans une Ville de Lyon pleinement raccordée à l’élan métropolitain, le risque est réel de voir Lyon se replier sur elle-même, au détriment de son attractivité, de sa qualité de vie, de son économie et de sa capacité à peser en Europe".

Les signataires dénoncent "l’alliance de la honte" entre Grégory Doucet et LFI conclue à Lyon et appellent les habitants "à se mobiliser massivement pour porter une alternative claire, constructive et ambitieuse".

"Nous connaissons le terrain, nous connaissons les besoins concrets de nos habitants. Pour que la Métropole avance, Lyon doit avancer avec elle. Dimanche prochain, nous appelons à voter Jean-Michel Aulas contre l’alliance Doucet-LFI", écrivent les maires.

Et Véronique Sarselli d’insister alors que la candidate Grand Cœur Lyonnais vise la Métropole de Lyon: "Dimanche prochain, Lyon a un rendez-vous décisif. Lyon doit rester le coeur battant de la Métropole, pas un village isolé en son centre. Avec Jean-Michel Aulas, nous pouvons remettre l’efficacité, le dialogue et l’attractivité au coeur de l’action publique. Je le dis avec gravité : mobilisez-vous".