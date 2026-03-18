Les maires de la Métropole de Lyon élus dès le 1e tour appellent à voter Jean-Michel Aulas dimanche

Un appel solennel lancé par Bastient Joint, Jérémie Bréaud, Laurence Fautra ou encore Jérôme Moroge et Alexandre Vincendet. Largement issue du mouvement Grand Cœur Lyonnais, les maires élus dès le premier tour, expriment leurs réserves dans un communiqué : "Sans une Ville de Lyon pleinement raccordée à l’élan métropolitain, le risque est réel de voir Lyon se replier sur elle-même, au détriment de son attractivité, de sa qualité de vie, de son économie et de sa capacité à peser en Europe".
Les signataires dénoncent "l’alliance de la honte" entre Grégory Doucet et LFI conclue à Lyon et appellent les habitants "à se mobiliser massivement pour porter une alternative claire, constructive et ambitieuse".
"Nous connaissons le terrain, nous connaissons les besoins concrets de nos habitants. Pour que la Métropole avance, Lyon doit avancer avec elle. Dimanche prochain, nous appelons à voter Jean-Michel Aulas contre l’alliance Doucet-LFI", écrivent les maires.
Et Véronique Sarselli d’insister alors que la candidate Grand Cœur Lyonnais vise la Métropole de Lyon: "Dimanche prochain, Lyon a un rendez-vous décisif. Lyon doit rester le coeur battant de la Métropole, pas un village isolé en son centre. Avec Jean-Michel Aulas, nous pouvons remettre l’efficacité, le dialogue et l’attractivité au coeur de l’action publique. Je le dis avec gravité : mobilisez-vous".
Vivement fin de semaine prochaine qu'on n'en parle plus de ces élections c'est imbuvable, ça ne montre que tous les mauvais côtés des politiciens qui ne pensent qu'à leur pomme...Signaler Répondre
Le méga tunnel n' est pas le danger pour Lyon.Signaler Répondre
Soit il est faisable réellement et se fera, soit non
En compensation au crédit de JMA, nous aurons vraiment la sécurité dans Lyon pour y vivre et investir avec des caméras et une police centralisée.
La fin de ces zones anti gueux pour avoir le plaisir d'accueillir chez nous tous nos compatriotes de la région et au delà.
Des transports en commun qui fonctionnent, l'usage de la voie publique en toute sécurité pour les piétons qui ne peuvent se déplacer a velo.
En bonus, et la c est vraiment personnel et égoïste, si il pouvait enlever l étendage de la place Bellecour tres vite....
A dimanche....
surtout faire barrage a LFISignaler Répondre
Il suffit de dire que l idée du Méga Tunnel est abandonnée .Signaler Répondre
Et l affaire est pliée .
C'est vraiment surprenant pour des maires présents sur les listes grand cœur lyonnais... il faudrait faire un article pour dire que demain c'est encore le mois mars tiensSignaler Répondre
Pas d'inquiétude pour ca.Signaler Répondre