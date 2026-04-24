François-Noël Buffet : "On a gagné ensemble, il faut qu'on pilote la Métropole de Lyon ensemble"

Président d'un groupe composé de huit partis ou sensibilités politiques, François-Noël Buffet a un rôle primordial dans la majorité de Véronique Sarselli à la Métropole de Lyon.

Grand Coeur Lyonnais tiendra-t-il, notamment avec les enjeux de la présidentielle 2027 ? "C'est largement souhaitable. Nous avons gagné ensemble, donc il faut que l'on pilote la Métropole ensemble. L'enjeu pour le président du groupe que je suis, c'est d'assurer le dialogue permanent entre tout le monde. Il y a des sensibilités différentes, mais en tous les cas, il y a un objectif commun qui est celui de porter une politique cohérente et ambitieuse pour le territoire métropolitain", indique l'ancien ministre.

Lyon accueillera-t-elle les JO d'hiver 2030 avec le pôle glace qui pourrait échapper à Nice ? "C'est une bonne chose pour notre territoire. Nous avons tellement souffert du refus du précédent mandat d'avoir sur Lyon des événements importants. Je pense en particulier au Tour de France et je pense à beaucoup d'autres événements. Là, il faut saisir la perche et saisir l'occasion si on peut le faire", poursuit-il.

François-Noël Buffet sait aussi que les mobilités sont un enjeu crucial pour l'avenir du territoire. "Il faut prendre le temps. Prenons quatre mois, six mois, en tous les cas d'ici la fin de l'année au maximum, pour pouvoir redéfinir ce plan de déplacement. Pour moi, un des enjeux fondamentaux, et on le dira, on le redira, c'est aussi l'intercité et le débat avec la Région pour pouvoir faciliter l'accès à la métropole de Lyon par les voies de transports en commun, notamment les voies ferroviaires. Donc il y a toute une stratégie à redéfinir".

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