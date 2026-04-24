Les Coulisses du Grand Lyon

François-Noël Buffet : "On a gagné ensemble, il faut qu'on pilote la Métropole de Lyon ensemble"

François-Noël Buffet, président du groupe Grand Coeur Lyonnais au conseil métropolitain, est l’invité ce vendredi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

François-Noël Buffet : "On a gagné ensemble, il faut qu'on pilote la Métropole de Lyon ensemble"

Président d'un groupe composé de huit partis ou sensibilités politiques, François-Noël Buffet a un rôle primordial dans la majorité de Véronique Sarselli à la Métropole de Lyon.

Grand Coeur Lyonnais tiendra-t-il, notamment avec les enjeux de la présidentielle 2027 ? "C'est largement souhaitable. Nous avons gagné ensemble, donc il faut que l'on pilote la Métropole ensemble. L'enjeu pour le président du groupe que je suis, c'est d'assurer le dialogue permanent entre tout le monde. Il y a des sensibilités différentes, mais en tous les cas, il y a un objectif commun qui est celui de porter une politique cohérente et ambitieuse pour le territoire métropolitain", indique l'ancien ministre.

Lyon accueillera-t-elle les JO d'hiver 2030 avec le pôle glace qui pourrait échapper à Nice ? "C'est une bonne chose pour notre territoire. Nous avons tellement souffert du refus du précédent mandat d'avoir sur Lyon des événements importants. Je pense en particulier au Tour de France et je pense à beaucoup d'autres événements. Là, il faut saisir la perche et saisir l'occasion si on peut le faire", poursuit-il.

François-Noël Buffet sait aussi que les mobilités sont un enjeu crucial pour l'avenir du territoire. "Il faut prendre le temps. Prenons quatre mois, six mois, en tous les cas d'ici la fin de l'année au maximum, pour pouvoir redéfinir ce plan de déplacement. Pour moi, un des enjeux fondamentaux, et on le dira, on le redira, c'est aussi l'intercité et le débat avec la Région pour pouvoir faciliter l'accès à la métropole de Lyon par les voies de transports en commun, notamment les voies ferroviaires. Donc il y a toute une stratégie à redéfinir".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

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5 commentaires
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FN Bouillasse le 24/04/2026 à 14:07

Juste la honte du racisme ! Le racisme est un délit … et lui tranquillou Bilou , sorti de nulle part, il se glisse dans la peau d’un responsable prêt à pactiser avec le parti de la fille du bourreau, elle même accusée d’escroquerie Capito pourquoi la honte?

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Bellota le 24/04/2026 à 13:45
FN B a écrit le 24/04/2026 à 12h26

Il a déjà les initiales qui vont bien !!! Y’a plus qu’à !!! Il fait la honte à Lyon

Mais quelle honte ?

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FN B le 24/04/2026 à 12:26

Il a déjà les initiales qui vont bien !!! Y’a plus qu’à !!! Il fait la honte à Lyon

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Oui mais le 24/04/2026 à 12:18

C’est rémunéré ou c’est du bénévolat ?
Je pense que ses indemnités de sénateur ( qui ne servent à rien ) sont très largement suffisantes en ces temps de crise .

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alec69 le 24/04/2026 à 12:14

Il y a déja des tensions dans la majorité car une partie des élus a été exclus des différentes instances. Les LR ce sont accaparés le gâteau en ne laissant que des miettes à la société civile. Jean Michel Aulas a laissé faire alors qu'il aurait dû taper du point sur la table. Mais en a t-il le pouvoir maintenant n'étant plus qu'un simple pion.

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Ex Précisions le 24/04/2026 à 12:11

Vas-y papy Mougeot on est avec toi !

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