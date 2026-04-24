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"Une situation inacceptable" : des mineurs isolés contraints de quitter l’église Saint-Polycarpe à Lyon

"Une situation inacceptable" : des mineurs isolés contraints de quitter l’église Saint-Polycarpe à Lyon
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Après cinq mois d’accueil, l’église Saint-Polycarpe a fermé ses portes ce vendredi 24 avril. Les jeunes mineurs isolés ont dû retourner au campement des Chartreux, faute de solution.

Retour à la rue. À Lyon, l’église Saint-Polycarpe a fermé ses portes ce vendredi 24 avril au matin, mettant fin à plusieurs mois d’accueil de mineurs isolés.

Depuis novembre dernier, ces jeunes, en attente de reconnaissance de leur statut contesté, avaient trouvé refuge dans ce lieu, avec le soutien du diocèse et du Collectif soutiens/migrants Croix-Rousse.

Mais aucune solution d’hébergement durable n’a été mise en place. Résultat : les mineurs sont contraints de retourner au campement des Chartreux, décrit par les associations comme une situation "invivable et indigne".

Le collectif dénonce une décision "inacceptable" et pointe la responsabilité des institutions, notamment la Métropole de Lyon et la préfecture, accusées de ne pas avoir pris les mesures nécessaires malgré plusieurs mois d’alerte.

Pendant toute la durée de l’accueil, des bénévoles et riverains se sont relayés pour assurer une présence quotidienne, mobilisés face à ce qu’ils considèrent comme une urgence humanitaire.

Une rencontre a toutefois eu lieu le 20 avril entre le collectif et des élus métropolitains. Les discussions ont porté sur la situation de ces jeunes, dont certains attendent une décision du juge pour enfants.

Un nouveau rendez-vous est prévu à la mi-mai. D’ici là, les associations appellent à une solution rapide, évoquant un état de santé "particulièrement inquiétant" pour certains mineurs de retour sous les tentes du parc des Pentes de la Croix-Rousse.

Tags :

mineurs non accompagnés

parc des chartreux

27 commentaires
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ouf! le 24/04/2026 à 14:51

leurs cas n’intéressent personne sauf les profiteurs: passeurs, faux employeurs , faux logeurs, soit-disant bienfaiteurs qui les utilisent pour faire parler d’eux et obtenir des budgets/dons. Mais ce sont des vies déracinées, des familles éclatées. Serions-nous heureux de vivre dans la rue ? dans un pays dont nous ne parlons pas la langue, pas de qualification ?

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Rb6528 le 24/04/2026 à 14:18

il y a pas de place au siège lfi ??

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Dr Ma Boule le 24/04/2026 à 13:51
caillou a écrit le 24/04/2026 à 13h17

Le nouveau COVID et pas de vaccin

Le vaccin existe pourtant, mais il n'y a pas de soignants pour l'appliquer

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Bellota le 24/04/2026 à 13:51

1 une église est un lieu de prières pour les chrétiens
2 l’école des Chartreux a intérêt à installer une surveillance efficace
Sinon ou ils se mettent au boulot pour vivre dignement ou ils repartent

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Bianca le 24/04/2026 à 13:46

Rappelez vous que Doucet subventionne Sos Méditerranée.. il ne faut donc pas s'étonner de cette situation. C'est lui le pyromane. Et quelques 50% de lobotomisés ont voté pour lui ...

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en fait le 24/04/2026 à 13:32

il faut les installer sous des latitudes plus clémentes....

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Rlb le 24/04/2026 à 13:30
Le lieu idoine a écrit le 24/04/2026 à 13h00

Mettez les au parc de la tête d’or qui est en train de se vider de tous ses habitants , ils seront au vert au moins .

A Saint Pierre et Miquelon, avec le collectif.

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ouf, c'est bientôt le 24/04/2026 à 13:28

En 2027, on va vous mettre dehors! Plein le cul d'entretenir toute la misère du monde!
J'ai bosser toute ma vie, j'ai résilier ma mutuelle trop chère
Des étrangers qui arrivent en France et qui touchent l'aspa sans jamais avoir cotisé, vous trouvez ça normal?
Putain en 2027, mon vote est déjà prêt😉

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Reponse à Chris le 24/04/2026 à 13:28

Des mineurs de 30 ans lol

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caillou le 24/04/2026 à 13:17

Le nouveau COVID et pas de vaccin

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Le lieu idoine le 24/04/2026 à 13:00

Mettez les au parc de la tête d’or qui est en train de se vider de tous ses habitants , ils seront au vert au moins .

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Chris25 le 24/04/2026 à 12:53

Après tout ce temps, ils sont majeurs maintenant, non ?

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LéoChater le 24/04/2026 à 12:50

C’est précisément pour cela qu’il est nécessaire d’aider ces jeunes à regagner leur pays dans les meilleures conditions possibles

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fatboy le 24/04/2026 à 12:49

Vu le nombre important de mosquées dans la région, ils ne doivent pas se faire de soucis, l'accueil des migrants n'étant pas réservé aux catholiques

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boris69 le 24/04/2026 à 12:45

Deux solutions sont simples pour gérer ce problème : 1 - Ils acceptent le test osseux pour l'age. 2 - Retour à la case départ.

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papyrebel le 24/04/2026 à 12:37

L'Eglise est un lieu de prières et de recueillement , pas d'hébergement .

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saint metacarpe le 24/04/2026 à 12:16
Chris6969699 a écrit le 24/04/2026 à 11h45

"pointe la responsabilité des institutions, notamment la Métropole de Lyon et la préfecture,"

Point de responsabilité de la Mairie de Lyon pointée après la réélection de son Maire ?

Cela surprend quelqu'un ?

mais noooon:et c est meme étudié pour!...on a la merde au cul et on laisse des virgules sur le mur du voisin..

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HardRockeuse le 24/04/2026 à 12:16

mais enfin de quoi vivent-ils ces jeunes ? Est-ce raisonnable de quitter un pays où ils crèvent de faim pour venir dans un autre pays où ils ne travaillent pas, n’ont pas de permis de séjour, ne parlent peut-être même pas notre langue, pourquoi les laisser monter des bidonvilles, pourquoi ne sont-ils pas reconduit chez eux? c’est incompréhensible

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Anti verts le 24/04/2026 à 12:12

Pourquoi la mosquée de Lyon ne les a pas accueillis ??? J'aimerais bien avoir une réponse

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Pilou69 le 24/04/2026 à 12:11

La plupart non mineurs, la plupart non catholiques... Un église n'est pas un hôtel ! Pourquoi les mosquées ne les accueillent pas ? Ils n'en veulent pas ?

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M le 24/04/2026 à 12:08

Faut voir avec des mosqueed ou loges ou temples ou autres. Pourqoi toujours des eglises aux catho ocvupees ?

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Ex Précisions le 24/04/2026 à 12:07

Et ben, ils n'ont qu'à les accueillir dans une mosquée ou une synagogue, pourquoi toujours des églises ?

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tu vas comprendre un jour le 24/04/2026 à 12:06
Chris6969699 a écrit le 24/04/2026 à 11h45

"pointe la responsabilité des institutions, notamment la Métropole de Lyon et la préfecture,"

Point de responsabilité de la Mairie de Lyon pointée après la réélection de son Maire ?

Cela surprend quelqu'un ?

ben non ca s'appelle les prérogatives de chacun.

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Ma CAF mon Blé. le 24/04/2026 à 12:02
Chris6969699 a écrit le 24/04/2026 à 11h45

"pointe la responsabilité des institutions, notamment la Métropole de Lyon et la préfecture,"

Point de responsabilité de la Mairie de Lyon pointée après la réélection de son Maire ?

Cela surprend quelqu'un ?

Avec les bataillons de MÈRES ISOLÉES en France 🇫🇷 rien d’étonnant que l’isolement soit devenu une Référence qui rapporte du POGNON 💰.

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Minor ation le 24/04/2026 à 11:57

Vous les avez fait venir, assumez les !!!

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chignole le 24/04/2026 à 11:56

La solution est simple, définitive et de bon goût : Retour à la maison

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Hino le 24/04/2026 à 11:50
Chris6969699 a écrit le 24/04/2026 à 11h45

"pointe la responsabilité des institutions, notamment la Métropole de Lyon et la préfecture,"

Point de responsabilité de la Mairie de Lyon pointée après la réélection de son Maire ?

Cela surprend quelqu'un ?

La plus grande responsabilité incombe à ces associations qui vivent sur le dos de cette misère à coup de financements publics. Quel avenir pour ces jeunes ici à part la délinquance et in fine, la prison ?

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Chris6969699 le 24/04/2026 à 11:45

"pointe la responsabilité des institutions, notamment la Métropole de Lyon et la préfecture,"

Point de responsabilité de la Mairie de Lyon pointée après la réélection de son Maire ?

Cela surprend quelqu'un ?

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