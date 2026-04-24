"Une situation inacceptable" : des mineurs isolés contraints de quitter l’église Saint-Polycarpe à Lyon

Retour à la rue. À Lyon, l’église Saint-Polycarpe a fermé ses portes ce vendredi 24 avril au matin, mettant fin à plusieurs mois d’accueil de mineurs isolés.
Depuis novembre dernier, ces jeunes, en attente de reconnaissance de leur statut contesté, avaient trouvé refuge dans ce lieu, avec le soutien du diocèse et du Collectif soutiens/migrants Croix-Rousse.
Mais aucune solution d’hébergement durable n’a été mise en place. Résultat : les mineurs sont contraints de retourner au campement des Chartreux, décrit par les associations comme une situation "invivable et indigne".
Le collectif dénonce une décision "inacceptable" et pointe la responsabilité des institutions, notamment la Métropole de Lyon et la préfecture, accusées de ne pas avoir pris les mesures nécessaires malgré plusieurs mois d’alerte.
Pendant toute la durée de l’accueil, des bénévoles et riverains se sont relayés pour assurer une présence quotidienne, mobilisés face à ce qu’ils considèrent comme une urgence humanitaire.
Une rencontre a toutefois eu lieu le 20 avril entre le collectif et des élus métropolitains. Les discussions ont porté sur la situation de ces jeunes, dont certains attendent une décision du juge pour enfants.
Un nouveau rendez-vous est prévu à la mi-mai. D’ici là, les associations appellent à une solution rapide, évoquant un état de santé "particulièrement inquiétant" pour certains mineurs de retour sous les tentes du parc des Pentes de la Croix-Rousse.
leurs cas n’intéressent personne sauf les profiteurs: passeurs, faux employeurs , faux logeurs, soit-disant bienfaiteurs qui les utilisent pour faire parler d’eux et obtenir des budgets/dons. Mais ce sont des vies déracinées, des familles éclatées. Serions-nous heureux de vivre dans la rue ? dans un pays dont nous ne parlons pas la langue, pas de qualification ?Signaler Répondre
il y a pas de place au siège lfi ??Signaler Répondre
Le vaccin existe pourtant, mais il n'y a pas de soignants pour l'appliquerSignaler Répondre
1 une église est un lieu de prières pour les chrétiensSignaler Répondre
2 l’école des Chartreux a intérêt à installer une surveillance efficace
Sinon ou ils se mettent au boulot pour vivre dignement ou ils repartent
Rappelez vous que Doucet subventionne Sos Méditerranée.. il ne faut donc pas s'étonner de cette situation. C'est lui le pyromane. Et quelques 50% de lobotomisés ont voté pour lui ...Signaler Répondre
il faut les installer sous des latitudes plus clémentes....Signaler Répondre
A Saint Pierre et Miquelon, avec le collectif.Signaler Répondre
En 2027, on va vous mettre dehors! Plein le cul d'entretenir toute la misère du monde!Signaler Répondre
J'ai bosser toute ma vie, j'ai résilier ma mutuelle trop chère
Des étrangers qui arrivent en France et qui touchent l'aspa sans jamais avoir cotisé, vous trouvez ça normal?
Putain en 2027, mon vote est déjà prêt😉
Des mineurs de 30 ans lolSignaler Répondre
Le nouveau COVID et pas de vaccinSignaler Répondre
Mettez les au parc de la tête d’or qui est en train de se vider de tous ses habitants , ils seront au vert au moins .Signaler Répondre
Après tout ce temps, ils sont majeurs maintenant, non ?Signaler Répondre
C’est précisément pour cela qu’il est nécessaire d’aider ces jeunes à regagner leur pays dans les meilleures conditions possiblesSignaler Répondre
Vu le nombre important de mosquées dans la région, ils ne doivent pas se faire de soucis, l'accueil des migrants n'étant pas réservé aux catholiquesSignaler Répondre
Deux solutions sont simples pour gérer ce problème : 1 - Ils acceptent le test osseux pour l'age. 2 - Retour à la case départ.Signaler Répondre
L'Eglise est un lieu de prières et de recueillement , pas d'hébergement .Signaler Répondre
mais noooon:et c est meme étudié pour!...on a la merde au cul et on laisse des virgules sur le mur du voisin..Signaler Répondre
mais enfin de quoi vivent-ils ces jeunes ? Est-ce raisonnable de quitter un pays où ils crèvent de faim pour venir dans un autre pays où ils ne travaillent pas, n’ont pas de permis de séjour, ne parlent peut-être même pas notre langue, pourquoi les laisser monter des bidonvilles, pourquoi ne sont-ils pas reconduit chez eux? c’est incompréhensibleSignaler Répondre
Pourquoi la mosquée de Lyon ne les a pas accueillis ??? J'aimerais bien avoir une réponseSignaler Répondre
La plupart non mineurs, la plupart non catholiques... Un église n'est pas un hôtel ! Pourquoi les mosquées ne les accueillent pas ? Ils n'en veulent pas ?Signaler Répondre
Faut voir avec des mosqueed ou loges ou temples ou autres. Pourqoi toujours des eglises aux catho ocvupees ?Signaler Répondre
Et ben, ils n'ont qu'à les accueillir dans une mosquée ou une synagogue, pourquoi toujours des églises ?Signaler Répondre
ben non ca s'appelle les prérogatives de chacun.Signaler Répondre
Avec les bataillons de MÈRES ISOLÉES en France 🇫🇷 rien d’étonnant que l’isolement soit devenu une Référence qui rapporte du POGNON 💰.Signaler Répondre
Vous les avez fait venir, assumez les !!!Signaler Répondre
La solution est simple, définitive et de bon goût : Retour à la maisonSignaler Répondre
La plus grande responsabilité incombe à ces associations qui vivent sur le dos de cette misère à coup de financements publics. Quel avenir pour ces jeunes ici à part la délinquance et in fine, la prison ?Signaler Répondre
"pointe la responsabilité des institutions, notamment la Métropole de Lyon et la préfecture,"Signaler Répondre
Point de responsabilité de la Mairie de Lyon pointée après la réélection de son Maire ?
Cela surprend quelqu'un ?