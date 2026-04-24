"Une situation inacceptable" : des mineurs isolés contraints de quitter l’église Saint-Polycarpe à Lyon

Retour à la rue. À Lyon, l’église Saint-Polycarpe a fermé ses portes ce vendredi 24 avril au matin, mettant fin à plusieurs mois d’accueil de mineurs isolés.

Depuis novembre dernier, ces jeunes, en attente de reconnaissance de leur statut contesté, avaient trouvé refuge dans ce lieu, avec le soutien du diocèse et du Collectif soutiens/migrants Croix-Rousse.

Mais aucune solution d’hébergement durable n’a été mise en place. Résultat : les mineurs sont contraints de retourner au campement des Chartreux, décrit par les associations comme une situation "invivable et indigne".

Le collectif dénonce une décision "inacceptable" et pointe la responsabilité des institutions, notamment la Métropole de Lyon et la préfecture, accusées de ne pas avoir pris les mesures nécessaires malgré plusieurs mois d’alerte.

Pendant toute la durée de l’accueil, des bénévoles et riverains se sont relayés pour assurer une présence quotidienne, mobilisés face à ce qu’ils considèrent comme une urgence humanitaire.

Une rencontre a toutefois eu lieu le 20 avril entre le collectif et des élus métropolitains. Les discussions ont porté sur la situation de ces jeunes, dont certains attendent une décision du juge pour enfants.

Un nouveau rendez-vous est prévu à la mi-mai. D’ici là, les associations appellent à une solution rapide, évoquant un état de santé "particulièrement inquiétant" pour certains mineurs de retour sous les tentes du parc des Pentes de la Croix-Rousse.