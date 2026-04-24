La Fondation 30 millions d’amis vient de publier son traditionnel classement des villes où il fait bon vivre avec son chien. Pour rappel, le palmarès prend en compte plusieurs critères à l’exemple de l’accessibilité, la propreté ou encore la sensibilisation au sein des communes de plus de 100 000 habitants.

Il y a du changement cette année en tête du classement pour cette 11e édition puisque c’est Grenoble qui obtient la médaille d’or avec l’excellente moyenne de 18,9 sur 20. Une première pour la capitale des Alpes qui devance Boulogne-Billancourt (16,6 sur 20) et Lille (16,4 sur 20).

De son côté, Lyon gagne quatre places par rapport à l’année dernière mais reste loin de la tête du tableau. La capitale des Gaules est cette année 26ème avec une moyenne générale de 10,3. C’est surtout la propreté qui coûte des places à Lyon avec la très mauvaise note de 3 sur 20. Le critère de l’engagement fait également défaut à la capitale des Gaules avec 4,6 sur 20. En revanche, la catégorie transport obtient la note maximale de 20 sur 20 puisque les chiens peuvent voyager sur le réseau TCL depuis plusieurs années.

La Fondation 30 millions d’amis souligne également la progression de Villeurbanne (10,5 sur 20) juste devant Lyon au 24e rang avec dix places supplémentaires par rapport au dernier classement.