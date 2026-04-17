Elle n’a pas le temps d’arriver à la maternité : une maman accouche dans une voiture à Lyon

Les pompiers ont été appelés pour une intervention peu commune ce vendredi matin.

Il s’agissait de prendre en charge une maman sur le point d’accoucher alors qu’elle se trouvait en voiture, montée de Choulans, dans le 5e arrondissement de Lyon.

Mais les secours sont arrivés trop tard, indique Le Progrès. La femme avait déjà accouché et le bébé se trouvait, fort heureusement, en bonne santé.

Tous deux ont été transportés à la maternité, à Sainte-Foy-lès-Lyon.