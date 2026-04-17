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Elle n’a pas le temps d’arriver à la maternité : une maman accouche dans une voiture à Lyon

Elle n’a pas le temps d’arriver à la maternité : une maman accouche dans une voiture à Lyon
Elle n’a pas le temps d’arriver à la maternité : une maman accouche dans une voiture à Lyon - Lyon Mag

La maman et le bébé se portent bien.

Les pompiers ont été appelés pour une intervention peu commune ce vendredi matin. 

Il s’agissait de prendre en charge une maman sur le point d’accoucher alors qu’elle se trouvait en voiture, montée de Choulans, dans le 5e arrondissement de Lyon.

Mais les secours sont arrivés trop tard, indique Le Progrès. La femme avait déjà accouché et le bébé se trouvait, fort heureusement, en bonne santé.

Tous deux ont été transportés à la maternité, à Sainte-Foy-lès-Lyon. 

Tags :

accouchement

voiture

pompier

Lyon

2 commentaires
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Ex Précisions le 17/04/2026 à 17:53

Bloquée dans les bouchons comme les secours je suppose, pas le temps d'arriver à la maternité ;-)
Merci Doudou !

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Calahann le 17/04/2026 à 17:27

Ça c'est vraiment une très bonne nouvelle.
Bravo à la maman sur cette accouchement inopiné.

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